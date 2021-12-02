«ТНС энерго Кубань» разыграет сертификаты на технику за оплату долга

По ней можно выиграть сертификаты на бытовую и цифровую технику. Чтобы стать участником, надо оплатить задолженность (включая пеню), а также потребление декабря 2021 года или рекомендуемый платеж.

Акция длится с 1 декабря по 24 декабря 2021 года. 35 победителей определит генератор случайных чисел.

Победители акции, использующие бумажную квитанцию, получат сертификат на 4 тыс. рублей. Победители, которые уже используют или только подключили электронную квитанцию, получат сертификат на 10 тыс. рублей.

По всем вопросам, в том числе о текущем долге, клиенты могут обратиться по телефону 8(861)298-01-70 или в ближайший центр обслуживания клиентов.