«ТНС энерго Кубань» разыграет сертификаты на технику за оплату долга

Партнерский Краснодарский край

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  • © Изображение пользователя Syda_Productions с сайта depositphotos.com
    © Изображение пользователя Syda_Productions с сайта depositphotos.com

1 декабря «ТНС энерго Кубань» запустила акцию «Удачный платеж»

По ней можно выиграть сертификаты на бытовую и цифровую технику. Чтобы стать участником, надо оплатить задолженность (включая пеню), а также потребление декабря 2021 года или рекомендуемый платеж.

Акция длится с 1 декабря по 24 декабря 2021 года. 35 победителей определит генератор случайных чисел.

Победители акции, использующие бумажную квитанцию, получат сертификат на 4 тыс. рублей. Победители, которые уже используют или только подключили электронную квитанцию, получат сертификат на 10 тыс. рублей.

По всем вопросам, в том числе о текущем долге, клиенты могут обратиться по телефону 8(861)298-01-70 или в ближайший центр обслуживания клиентов.

Желание на миллион:

Для погашения долга и участия в акции можно использовать следующие способы оплаты:

Подробнее об акции можно узнать по ссылке.

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