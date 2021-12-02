«ТНС энерго Кубань» разыграет сертификаты на технику за оплату долга
1 декабря «ТНС энерго Кубань» запустила акцию «Удачный платеж»
По ней можно выиграть сертификаты на бытовую и цифровую технику. Чтобы стать участником, надо оплатить задолженность (включая пеню), а также потребление декабря 2021 года или рекомендуемый платеж.
Акция длится с 1 декабря по 24 декабря 2021 года. 35 победителей определит генератор случайных чисел.
Победители акции, использующие бумажную квитанцию, получат сертификат на 4 тыс. рублей. Победители, которые уже используют или только подключили электронную квитанцию, получат сертификат на 10 тыс. рублей.
По всем вопросам, в том числе о текущем долге, клиенты могут обратиться по телефону 8(861)298-01-70 или в ближайший центр обслуживания клиентов.
Желание на миллион:
Для погашения долга и участия в акции можно использовать следующие способы оплаты:
- в «Личном кабинете потребителя» на сайте «ТНС энерго Кубань»;
- в мобильном приложении «ТНС энерго»;
- онлайн на сайте «ТНС энерго Кубань» kuban.tns-e.ru;
- в кассах ЕИРЦ Краснодарского края и Республики Адыгея;
- через офисы и банкоматы СберБанка или в «СберБанк Онлайн»;
- в офисах и банкоматах банков — партнеров «ТНС энерго Кубань»;
- в центрах обслуживания «ТНС энерго Кубань»;
- в отделениях «Почты России».
Подробнее об акции можно узнать по ссылке.