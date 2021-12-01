Желание на миллион. «Пятёрочка» объявила акцию с денежными призами

Торговая сеть «Пятёрочка» запустила новогоднюю акцию, по которой ежедневно будет разыгрываться 1000 призов по 1000 рублей каждый и один приз в 100 тыс. рублей. Раз в неделю ретейлер будет определять победителя и обладателя суперприза в 1 млн рублей. Подробнее о том, как принять участие в розыгрыше призов от торговой сети, рассказывают Юга.ру. Акция проводится во всех магазинах «Пятёрочка» с 30 ноября по 10 января 2022 года. Принять в ней участие смогут все покупатели с «Выручай-картой».

Чтобы получить шанс выиграть денежные призы, надо обязательно нажать на кнопку «Участвую» в личном кабинете мобильного приложения «Пятёрочки». После этого вплоть до 10 января включительно за каждую покупку в «Пятёрочке» или в сервисе «Пятёрочка Доставка» на сумму от 555 рублей с применением своей действующей «Выручай-карты» будут накапливаться «шансы» на выигрыш. Чем больше покупок — тем больше «шансов». Дополнительные «шансы» можно получить за покупки товаров-партнеров под брендами Сoca-Cola, Fanta, Sprite, соков и нектаров «Добрый» на сумму не менее 200 рублей в магазинах (не распространяется на доставку). Объявление обладателей главных призов в 1 млн рублей будет проходить каждую неделю с 28 декабря 2021 года по 1 февраля 2022 года. Информация о ежедневных победителях будет публиковаться на сайте акции.

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