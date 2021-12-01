Желание на миллион. «Пятёрочка» объявила акцию с денежными призами

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото lookstudio, freepik.com
    © Фото lookstudio, freepik.com

Торговая сеть «Пятёрочка» запустила новогоднюю акцию, по которой ежедневно будет разыгрываться 1000 призов по 1000 рублей каждый и один приз в 100 тыс. рублей.

Раз в неделю ретейлер будет определять победителя и обладателя суперприза в 1 млн рублей. Подробнее о том, как принять участие в розыгрыше призов от торговой сети, рассказывают Юга.ру.

Акция проводится во всех магазинах «Пятёрочка» с 30 ноября по 10 января 2022 года. Принять в ней участие смогут все покупатели с «Выручай-картой».

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Чтобы получить шанс выиграть денежные призы, надо обязательно нажать на кнопку «Участвую» в личном кабинете мобильного приложения «Пятёрочки». После этого вплоть до 10 января включительно за каждую покупку в «Пятёрочке» или в сервисе «Пятёрочка Доставка» на сумму от 555 рублей с применением своей действующей «Выручай-карты» будут накапливаться «шансы» на выигрыш. Чем больше покупок — тем больше «шансов».

Дополнительные «шансы» можно получить за покупки товаров-партнеров под брендами Сoca-Cola, Fanta, Sprite, соков и нектаров «Добрый» на сумму не менее 200 рублей в магазинах (не распространяется на доставку).

Объявление обладателей главных призов в 1 млн рублей будет проходить каждую неделю с 28 декабря 2021 года по 1 февраля 2022 года. Информация о ежедневных победителях будет публиковаться на сайте акции.

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Директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Михаил Ярцев рассказал, что со стартом акции хлопоты по покупке вкусных, свежих и любимых продуктов к праздничному столу становятся еще увлекательнее и выгоднее, ведь новогодние подарки от «Пятёрочки» и отличное настроение гарантированно получат тысячи покупателей.

Кроме того, участвуя в этой акции, каждый сможет внести свой вклад в доброе дело и подарить настоящий праздник тем, кто в этом нуждается, — многодетным семьям и пожилым одиноким людям, подопечным благотворительного фонда «Русь». По итогам акции сеть направит средства в пользу нуждающихся: по 3 рубля за каждого зарегистрированного участника.

Ярцев также добавил, что на исполнение новогодних желаний своих любимых покупателей сеть потратит более 50 млн рублей: «Без преувеличения, Новый год — один из самых любимых и долгожданных праздников в нашей стране. Это время приятной суеты, подготовки праздничного стола, на который стараются выбрать все самое лучшее и вкусное, чтобы удивить гостей и порадовать родных и близких. И конечно же, этот праздник не обходится без подарков».

Подробнее об акции можно узнать здесь.

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