Глава Адыгеи рассмотрел обращения граждан

Адыгея

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  • © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

В Адыгее начала работу общественная приемная «Единой России»

С 1 по 10 декабря во всех региональных общественных приемных председателя «Единой России» Дмитрия Медведева пройдут приемы граждан. Декаду приемных дней посвятили 20-летию партии.

1 декабря на вопросы жителей отвечал глава Адыгеи и секретарь адыгейского отделения «Единой России» Мурат Кумпилов.

Глава республики рассмотрел обращения:

  • о соцподдержке семьи из станицы Абадзехской;
  • о ремонте гравийной дороги в станице Абадзехской;
  • об улучшении автодороги в Майкопе (по улице Гоголя);
  • о развитии инженерной инфраструктуры к участкам под ИЖС в станице Ханской.

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Кумпилов отметил, что встречи с гражданами в рамках декады — один из эффективных инструментов обратной связи, который позволяет выявить сбои во взаимодействии госструктур и вовремя отреагировать на нужды людей.

«Все обращения и заявления в первую очередь являются для нас индикатором работы местных администраций и руководства ведомств. По итогам декады мы детально проанализируем вопросы, которые требуют системного подхода», — подчеркнул Кумпилов.

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