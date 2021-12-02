Глава Адыгеи рассмотрел обращения граждан
В Адыгее начала работу общественная приемная «Единой России»
С 1 по 10 декабря во всех региональных общественных приемных председателя «Единой России» Дмитрия Медведева пройдут приемы граждан. Декаду приемных дней посвятили 20-летию партии.
1 декабря на вопросы жителей отвечал глава Адыгеи и секретарь адыгейского отделения «Единой России» Мурат Кумпилов.
Глава республики рассмотрел обращения:
- о соцподдержке семьи из станицы Абадзехской;
- о ремонте гравийной дороги в станице Абадзехской;
- об улучшении автодороги в Майкопе (по улице Гоголя);
- о развитии инженерной инфраструктуры к участкам под ИЖС в станице Ханской.
Кумпилов отметил, что встречи с гражданами в рамках декады — один из эффективных инструментов обратной связи, который позволяет выявить сбои во взаимодействии госструктур и вовремя отреагировать на нужды людей.
«Все обращения и заявления в первую очередь являются для нас индикатором работы местных администраций и руководства ведомств. По итогам декады мы детально проанализируем вопросы, которые требуют системного подхода», — подчеркнул Кумпилов.