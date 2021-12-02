Глава Адыгеи рассмотрел обращения граждан

С 1 по 10 декабря во всех региональных общественных приемных председателя «Единой России» Дмитрия Медведева пройдут приемы граждан. Декаду приемных дней посвятили 20-летию партии.

Кумпилов отметил, что встречи с гражданами в рамках декады — один из эффективных инструментов обратной связи, который позволяет выявить сбои во взаимодействии госструктур и вовремя отреагировать на нужды людей.

«Все обращения и заявления в первую очередь являются для нас индикатором работы местных администраций и руководства ведомств. По итогам декады мы детально проанализируем вопросы, которые требуют системного подхода», — подчеркнул Кумпилов.