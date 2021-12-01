2 декабря в Геленджике откроют новый пункт вакцинации

2 декабря в Геленджике начнет работу еще один мобильный пункт вакцинации. Он откроется в здании Дворца культуры на улице Луначарского, 95. Там можно вакцинироваться и пройти ревакцинацию от ковида, а еще — привиться от гриппа.

Пункт будет работать без перерывов и выходных с 11:00 до 17:00.