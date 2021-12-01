2 декабря в Геленджике откроют новый пункт вакцинации

Краснодарский край

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  • © Фото Steven Cornfield с сайта unsplash.com
    © Фото Steven Cornfield с сайта unsplash.com

2 декабря во Дворце культуры Геленджика заработает мобильный пункт вакцинации (вместо пункта на Центральном рынке)

2 декабря в Геленджике начнет работу еще один мобильный пункт вакцинации. Он откроется в здании Дворца культуры на улице Луначарского, 95. Там можно вакцинироваться и пройти ревакцинацию от ковида, а еще — привиться от гриппа. 

Пункт будет работать без перерывов и выходных с 11:00 до 17:00.

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Новый пункт откроют вместо пункта на Центральном рынке. Остальные пункты вакцинации продолжат работу:

  • в кабинете № 35 городской поликлиники (улица Кирова, 20) с 8:00 до 20:00;
  • в здании администрации Геленджика (улица Революционная, 1) с 10:00 до 16:00;
  • в кинотеатре «Радуга» (улица Первомайская, 8) с 10:00 до 16:00.

Жители округов могут привиться в своих фельдшерско-акушерских пунктах и амбулаториях.

С собой на прививку нужно взять паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Тем, кто вакцинируется впервые, необходимо заполнить анкету и пройти осмотр врача. 

Вакцинация Геленджик Коронавирус

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