2 декабря в Геленджике откроют новый пункт вакцинации
2 декабря во Дворце культуры Геленджика заработает мобильный пункт вакцинации (вместо пункта на Центральном рынке)
2 декабря в Геленджике начнет работу еще один мобильный пункт вакцинации. Он откроется в здании Дворца культуры на улице Луначарского, 95. Там можно вакцинироваться и пройти ревакцинацию от ковида, а еще — привиться от гриппа.
Пункт будет работать без перерывов и выходных с 11:00 до 17:00.
Новый пункт откроют вместо пункта на Центральном рынке. Остальные пункты вакцинации продолжат работу:
- в кабинете № 35 городской поликлиники (улица Кирова, 20) с 8:00 до 20:00;
- в здании администрации Геленджика (улица Революционная, 1) с 10:00 до 16:00;
- в кинотеатре «Радуга» (улица Первомайская, 8) с 10:00 до 16:00.
Жители округов могут привиться в своих фельдшерско-акушерских пунктах и амбулаториях.
С собой на прививку нужно взять паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Тем, кто вакцинируется впервые, необходимо заполнить анкету и пройти осмотр врача.