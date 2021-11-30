В Роспотребнадзоре не советуют россиянам покидать страну на Новый год

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  • В Краснодаре встретили Новый год © Фото Алёны Живцовой, Юга.ру
    В Краснодаре встретили Новый год © Фото Алёны Живцовой, Юга.ру

Глава ведомства Анна Попова порекомендовала жителям России провести новогодние праздники дома и воздержаться от поездок за рубеж

Телеграм-канал Правительства России опубликовал видео с заседания президиума координационного совета. На заседании глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что за прошлую неделю заболеваемость в стране снизилась на 8%, по сравнению с началом ноября — на 16%. Также она обратилась к гражданам с советом воздержаться от новогодних поездок за рубеж и призывом отдыхать внутри страны.

«Ситуация с закрытием границ в мире меняется стремительно. У путешественников, к сожалению, есть реальный шанс вместо отдыха получить значительное количество проблем», — сказала Попова.

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Также Попова сообщила, что из-за особенностей нового штамма коронавируса, срок действия ПЦР-тестов сократят до 48 часов (сейчас 72 часа). По ее словам, случаев заражения новым штаммом вируса в России не выявили. В аэропортах организовано бесплатное тестирование прибывающих из стран, где случаи заражения уже были зарегистрированы.

Ранее Юга.ру писали, что жители Кубани оставили сотни комментариев против QR-кодов перед прямой линией губернатора. К прямой линии 1 декабря губернатор Вениамин Кондратьев получил тысячи обращений, многие из них — против QR-кодов, генпланов Геленджика и Анапы и химзаводов в Тамани.

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