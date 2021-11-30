В Роспотребнадзоре не советуют россиянам покидать страну на Новый год
Глава ведомства Анна Попова порекомендовала жителям России провести новогодние праздники дома и воздержаться от поездок за рубеж
Телеграм-канал Правительства России опубликовал видео с заседания президиума координационного совета. На заседании глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что за прошлую неделю заболеваемость в стране снизилась на 8%, по сравнению с началом ноября — на 16%. Также она обратилась к гражданам с советом воздержаться от новогодних поездок за рубеж и призывом отдыхать внутри страны.
«Ситуация с закрытием границ в мире меняется стремительно. У путешественников, к сожалению, есть реальный шанс вместо отдыха получить значительное количество проблем», — сказала Попова.
Также Попова сообщила, что из-за особенностей нового штамма коронавируса, срок действия ПЦР-тестов сократят до 48 часов (сейчас 72 часа). По ее словам, случаев заражения новым штаммом вируса в России не выявили. В аэропортах организовано бесплатное тестирование прибывающих из стран, где случаи заражения уже были зарегистрированы.
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