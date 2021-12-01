Власти Кубани заявили, что численность населения в крае превысила 7 млн человек

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края
    © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время прямой линии 1 декабря заявил, что, по предварительным итогам переписи, в регионе проживают 7 млн 130 тыс. человек

Ранее Юга.ру сообщали, что в 2011 году населения края составляло, согласно данным переписи 2010 года, 5,22 млн человек.

В 2020 году стало известно, что Краснодарский край занял второе место в рейтинге по миграционному приросту за два года — прирост 120,6 тыс. человек. Уточняется, что прирост населения зафиксировали только за счет миграционного притока. По общему приросту населения край занимал 13-ю позицию — 1,9%.

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По данным Росстата на 2020 год, численность населения региона составляла 5,68 млн человек.

1 декабря 2021 года Кондратьев на прямой линии заявил, что предварительные итоги переписи показывают, что численность населения в регионе превысила отметку в 7 млн человек.

«Предварительно в крае проживают 7 млн 130 тыс. человек. Из них в Краснодаре — 1 млн 650 тыс. Остановить миграцию мы не можем, это право граждан нашей страны приехать к нам», — сказал губернатор.

Напомним, что официальные итоги переписи станут известны в январе 2022 года. Переписная кампания завершилась 14 ноября.

Вениамин Кондратьев Демография общество Перепись населения

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