На курорте «Роза Хутор» запустили снегогенераторы
В горах Сочи начали заготовку снега для катания, в этом сезоне курорт «Роза Хутор» откроет 105 км трасс
1 декабря на курорте «Роза Хутор» провели первый запуск системы искусственного оснежения. 20 снегогенераторов заработали на высоте от 1600 метров над уровнем моря. За четыре часа они произвели 1 тыс. 300 куб. метров снега.
В пресс-службе курорта отметили, что погода сейчас как раз подходит для заготовки снега к сезону: в ближайшее время не ожидается повышения температуры (снегогенераторы работают при -1,5 °С и ниже).
«Мы стараемся использовать все возможности для формирования снежного покрова. Сейчас продолжается производство снега на отметках 1600–1900 метров. Официальный старт сезона намечен на 17 декабря, но, если погода позволит, мы откроем часть трасс для тестового катания раньше. Так что мы ждем нужных температур, снега и, конечно, наших гостей», — подчеркнул заместитель генерального директора по эксплуатации курорта «Роза Хутор» Сергей Чернов.
Система искусственного оснежения на курорте «Роза Хутор» включает два искусственных озера, 404 снегогенератора (382 стационарных и 22 мобильные пушки). Система обеспечивает снегом более 100 га территории и увеличивает сезон катания до 140 дней в году.
У искусственного снега более плотная структура, чем у натурального, благодаря этому он не тает и сохраняет склоны в хорошем состоянии. В этом году курорт «Роза Хутор» откроет самую большую зону катания в России — 105 км горных трасс.