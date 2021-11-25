Инструкторы «Роза Хутор» подтвердили свои навыки в обучении детей

Инструкторы горного курорта «Роза Хутор» первыми в РФ прошли сертификацию Национальной лиги инструкторов (НЛИ) для обучения детей

Они сдали экзамены по новой программе подготовки детских инструкторов по горнолыжному спорту и сноуборду от НЛИ. Полученные удостоверения подтверждают их компетенции, нужные для обучения детей катанию на горных лыжах или сноуборде. НЛИ готовит детских инструкторов по международными стандартами International Ski Instructors Association (ISIA).



В новой программе лиги четыре курса, каждый из них посвящен конкретному аспекту деятельности детского инструктора. Основной офлайн-курс подробно рассматривает практическую работу на склоне — от развивающих игр без лыж для детей до карвингового поворота начального уровня. Остальные три курса программы проходят дистанционно и дают специалистам теорию — представления об особенностях психологии и физиологии детей разного возраста и об игровых приемах обучения. Подробнее о подготовке можно узнать на сайте НЛИ.

«Мы уделяем большое внимание обучению детей, поэтому профессиональный рост наших инструкторов имеют серьезное значение. Работа с детьми — это не только теория и навыки, ведь, чтобы по-настоящему заинтересовать ребенка, нужна игра, веселые задания, специальное игровое оборудование и, главное, безопасность», — сказала руководитель службы инструкторов курорта «Роза Хутор» Анна Тигушкина.



В зимний сезон на курорте работает горнолыжный клуб «Егорка» для детей 3–12 лет. По словам Тигушкиной, «благодаря новым знаниям инструкторов, полученным от НЛИ, знакомство маленьких гостей курорта с горными лыжами будет проходить под присмотром наставников, обладающих знаниями, техническими умениями и навыками по осознанной работе именно с детьми».



Занятия в детском горнолыжном клубе начинают на специально оборудованном склоне, где обучаются только дети. Там есть «волшебный ковер» и веселые препятствия для отработки навыков. Инструкторы «Егорки» подбирают лыжи, ботинки, шлем для каждого ученика индивидуально. Оборудование выдается на время обучения, поэтому родителям не нужно заботиться о снаряжении.

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