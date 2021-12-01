Сильный ветер сорвал кровлю одной из больниц Адыгеи

Адыгея

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Из-за сильного ветра 1 декабря в Адыгее пострадала крыша районной больницы

В Гиагинском районе штормовой ветер частично сорвал кровлю с крыши в центральной районной больнице. Кроме того, еще в нескольких районах нарушилось электроснабжение.

Заместитель руководителя комитета по делам ГО и ЧС Адыгеи Рашид Манапов рассказал «Интерфаксу», что по поручению премьер-министра республики больнице уже оказана помощь. Рабочие приступили к ремонту. 

Он добавил, что обрывы электросетей произошли в Майкопе, а также Майкопском, Красногвардейском, Кошехабльском, Тахтамукайском районах. Электрики устраняют обрывы. Часть энергоснабжения уже восстановлена. 

Ремонтом на электросетях занимаются бригады «Россети Кубань». Аварии устраняют 98 человек и 24 единицы спецтехники. Чтобы снабжать электричеством социально-значимые объекты, компания подключила резервные передвижные источники.

Напомним, сильный ветер сегодня бушует по всему Краснодарскому краю. В столице Кубани ночью упали деревья на автомобили, а в одной из многоэтажек рассыпалась стена балкона. В Сочи днем 1 декабря ожидается ураганный ветер до 35 м/с.

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