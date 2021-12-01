В Сочи ожидается ураган

Краснодарский край

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  • © Нина Зотина, ЮГА.ру
    © Нина Зотина, ЮГА.ру

Синоптики прогнозируют 1 декабря в Сочи ветер до 35 м/с

В Сочи 1 декабря объявили штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют в городе ураганный ветер со скоростью 30-35 м/с. На участке Магри — Веселое ожидается сильное волнение моря.

Все городские службы и ресурсоснабжающие организации перевели в режим повышенной готовности. Мэр Сочи Алексей Копайгородский заявил, что лично проконтролирует их работу.

Жителей и гостей города просят не выходить без надобности из дома, не подходить к воде, а автомобилистам советуют убрать автомобили в защищенные места, подальше от деревьев и рекламных щитов. На время непогоды в Сочи организовали оперштаб.

Как писали Юга.ру, в ночь на 1 декабря сильный ветер сорвал в Краснодаре крыши домов и повалил деревья. Пострадали более 20 автомобилей.

Погода Сочи Штормовые предупреждения

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