В Сочи ожидается ураган

В Сочи 1 декабря объявили штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют в городе ураганный ветер со скоростью 30-35 м/с. На участке Магри — Веселое ожидается сильное волнение моря.

Все городские службы и ресурсоснабжающие организации перевели в режим повышенной готовности. Мэр Сочи Алексей Копайгородский заявил, что лично проконтролирует их работу.

Жителей и гостей города просят не выходить без надобности из дома, не подходить к воде, а автомобилистам советуют убрать автомобили в защищенные места, подальше от деревьев и рекламных щитов. На время непогоды в Сочи организовали оперштаб.