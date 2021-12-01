В Краснодаре ураганный ветер сорвал крыши домов и опрокинул «Газель». Рассказываем, что произошло за ночь

Краснодарский край

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  • © Фото из телеграм-канала «Телетайп Краснодара», t.me/tipichkras
    © Фото из телеграм-канала «Телетайп Краснодара», t.me/tipichkras

В ночь на 1 декабря в Краснодаре бушевал сильный ветер. Собрали информацию о ночных происшествиях

В Краснодаре вечером 30 ноября начался сильный ливень. Ближе к ночи он стих и сменился сильным ветром. В соцсетях местные жители пишут, что ночью ураганом сорвало крыши домов, иллюминацию на улице Красной, повалило деревья и даже перевернуло газель. Кроме того, на балконе одной из многоэтажек по улице Знаменского разрушилась стена.

В пресс-службе УВД Краснодара рассказали Юга.ру, что ночью в полицию поступило 21 сообщение о повреждении автомобилей элементами различных уличных конструкций, шифером, мусорными баками и деревьями. Кроме того, известно о двух случаях перекрытия дороги из-за упавших деревьев на улицах Чапаева и Азовской. 

По данным ЕДДС, с проезжей части уже убрали пять упавших деревьев. Различные работы по устранению последствий ветра уже выполнены на улицах: 2-й проезд Стасова, Невкипелого, пересечении Российской и Ягодина, Коммунаров, в районе Коммунаров и Чапаева и Коммунаров и Пашковской.

Кроме того, несколько деревьев упало на трамвайные пути. Около часа движение трамваев было заблокировало по улице Коммунаров в Юбилейном микрорайоне, Минской и в районе ГМР.

В пресс-службе мэрии Краснодара сообщили, что в городе действует штормовое предупреждение — сильные дожди, ливни с грозами и усилением ветра до 28 м/с.

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