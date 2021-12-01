Бывшего вице-мэра Майкопа осудили на 2,5 года условно

Адыгея

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  • © Фото Влада Александрова, Юга.ру
    © Фото Влада Александрова, Юга.ру

Суд вынес приговор бывшему вице-мэру Майкопа за незаконное предпринимательство

Напомним, в июле 2020 года на бывшего заместителя мэра Майкопа завели уголовное дело в Следственном комитете. По данным СК, чиновник лично участвовал в управлении двумя коммерческими предприятиям Майкопа. Он предоставлял им льготы и преимущества, а также «оказывал покровительство в иной форме».

В результате подконтрольные вице-мэру фирмы подписали контракты на сумму более 200 млн рублей и заработали на этом не менее 18 млн рублей. Чиновника обвинили по ст. 289 УК РФ (Незаконное участие в предпринимательской деятельности) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий).

В ведомстве не уточнили, о каком именно из шести заместителей идет речь. Но по данным Юга.ру, это Аслан Китариев. Позже эту информацию журналисту редакции подтвердили в прокуратуре Адыгеи.

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В марте 2021 года прокурор утвердил обвинение, и дело передали в суд. Кроме того, с чиновника хотели взыскать незаконно полученные деньги.

В пресс-службе СУ СКР по Адыгее 30 ноября сообщили, что суд признал бывшего замглавы Майкопа виновным по ст. 289 УК РФ (Незаконное участие в предпринимательской деятельности) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий).

Ему назначили 2,5 года условно с испытательным сроком 2,5 года и еще на 2 года лишили права занимать государственные управляющие должности.

Как писали Юга.ру, в марте на 12 лет осудили еще одного заместителя главы Майкопа за вымогательство взяток. В том же месяце по делу о вымогательстве задержали и главу Майкопа Андрея Гетманова.

Коррупция Майкоп Суд

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