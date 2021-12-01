«Курорт Красная Поляна» откроет горнолыжный сезон 3 декабря

Партнерский Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы «Курорта Красная Поляна»
    © Фото пресс-службы «Курорта Красная Поляна»

«Курорт Красная Поляна» первым в Сочи откроет горнолыжный сезон

«Курорт Красная Поляна» объявил дату открытия горнолыжного сезона. Уже 3 декабря лыжникам и сноубордистам будут доступны трассы среднего уровня на склонах долины Цирк-2, «зеленая» трасса для новичков на учебном склоне «Первый снег», инструкторские службы и прокат снаряжения.

Ратраки уже готовят трассы на высоте более 2000 метров. «Курорт Красная Поляна» модернизировал систему искусственного оснежения: установил 20 новых снежных пушек и 9 снежных ружей. Это обеспечит плотную подложку для горнолыжных трасс, в том числе на небольшой высоте.

  • © Изображение пресс-службы «Курорта Красная Поляна»
    © Изображение пресс-службы «Курорта Красная Поляна»
  • © Фото пресс-службы «Курорта Красная Поляна»
    © Фото пресс-службы «Курорта Красная Поляна»
  • © Фото пресс-службы «Курорта Красная Поляна»
    © Фото пресс-службы «Курорта Красная Поляна»
  • © Фото пресс-службы «Курорта Красная Поляна»
    © Фото пресс-службы «Курорта Красная Поляна»

В восточном секторе расширили крутые и узкие участки лыжных трасс, сгладили резкие повороты, часть «красных» трасс перешла в «синий» уровень сложности. Главная горнолыжная новинка сезона — «синяя» трасса «Восточная» длиной 7 км (теперь это самая длинная трасса курорта). По склону шириной 18 метров можно комфортно спуститься от подножия Черной Пирамиды на высоте 2300 метров до отметки 900 метров над уровнем моря. 3 декабря трасса «Восточная» еще будет закрыта — ее откроют после снегопадов.

Всего в горнолыжном сезоне 2021/2022 для лыжников и сноубордистов будут работать 30 км трасс, 8 зон для фрирайда, 13 современных подъемников и 2 сноупарка.

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Отдохнуть после катания гости смогут в горных банях, в парке высокогорных аттракционов, в ресторанах и барах, на территории Après-ski. Среди других развлечений курорта есть спуски на надувных ватрушках, катание на упряжках хаски и нартах северных оленей, экскурсии в зимний лес на снегоступах.

Сезонные и однодневные ски-пассы «Курорта Красная Поляна» можно купить в онлайн-магазине.

  • © Фото пресс-службы «Курорта Красная Поляна»
    © Фото пресс-службы «Курорта Красная Поляна»
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