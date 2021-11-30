На канатке «Курорта Красная Поляна» не нужен QR-код о вакцинации

Краснодарский край

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  • © Изображение пресс-службы «Курорта Красная Поляна»
    © Изображение пресс-службы «Курорта Красная Поляна»

«Курорт Красная Поляна» опроверг новость о том, что для поездки на канатной дороге нужен QR-код о вакцинации

Такую информацию 29 ноября опубликовал сайт «СочиСтрим», сославшись на слова операционного директора курорта Яны Перепечаевой.

Однако пресс-служба курорта опровергла эту информацию, заявив, что попасть на его канатную дорогу можно без QR-кода о вакцинации. В пресс-службе пояснили, что представитель курорта имел в виду QR-код билета.

Против QR‑кодов, генпланов Геленджика и Анапы и химзаводов в Тамани:

«Мы продумали ряд мер от очередей на канатную дорогу и в кассы. Мы перешли на новую билетно-пропускную систему, чтобы гости могли купить билеты онлайн и сразу пройти по QR-коду на посадку», — уточнили в пресс-службе курорта.

Речь о том, что при покупке билета онлайн на сайте гости курорта получают на почту QR-код и по нему могут пройти на подъемники. Ранее после покупки туристы должны были распечатать билет в кассе или автоматическом терминале. Новая система позволяет сразу после оплаты отправляться на канатную дорогу, показывая на турникете QR‑код с экрана телефона.

Как сообщали Юга.ру, в Сочи суд оштрафовал на 25 тыс. рублей активистку за организацию на площади сбора подписей против введения QR-кодов о вакцинации.

QR-коды Вакцинация Интернет Красная Поляна Курорты и туризм СМИ Сочи

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