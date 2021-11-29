В Темрюкском районе произошел крупный пожар на винзаводе

Инстаграм-канал Темрюк Инфо вечером 29 ноября опубликовал видео с места пожара в станице Вышестеблиевской. По словам местных жителей, там загорелись здания на территории винзавода.

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, возгорание случилось в складских помещениях на улице Береговой. Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 20:30. Первоначальная площадь огня составляла 400 кв. м. Позже она увеличилась до 1 тыс. кв. м. Пожару присвоен второй ранг сложности (возгорание на большой площади).