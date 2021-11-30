Краснодарские курсанты прошли ре- и вакцинацию в 419 Военном госпитале

Курсанты специального факультета училища из стран Африки, Средней и Юго-Восточной Азии и республик Закавказья прошли вакцинацию и ревакцинацию от коронавируса в Федеральном государственном казенном учреждении «419 Военный госпиталь».



Перед прививкой каждый курсант прошел медосмотр у терапевта с обязательной термометрией. При отсутствии противопоказаний учащихся привили вакциной «Спутник V». В пресс-службе училища подчеркнули, что вакцинацию провели с разрешения властей государств, направивших военнослужащих на обучение, и при их согласии.