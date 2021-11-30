Краснодарские курсанты прошли ре- и вакцинацию в 419 Военном госпитале

Краснодарский край

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  • © Изображение пресс-службы Краснодарского высшего военного училища
    © Изображение пресс-службы Краснодарского высшего военного училища

29 ноября курсанты Краснодарского высшего военного училища вакцинировались и ревакцинировались в 419 Военном госпитале

Курсанты специального факультета училища из стран Африки, Средней и Юго-Восточной Азии и республик Закавказья прошли вакцинацию и ревакцинацию от коронавируса в Федеральном государственном казенном учреждении «419 Военный госпиталь».

Перед прививкой каждый курсант прошел медосмотр у терапевта с обязательной термометрией. При отсутствии противопоказаний учащихся привили вакциной «Спутник V». В пресс-службе училища подчеркнули, что вакцинацию провели с разрешения властей государств, направивших военнослужащих на обучение, и при их согласии.

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«Каждый курсант спецфакультета в полной мере осознает сделанный им шаг, ведь вакцинация — это самое эффективное средство защиты от коронавируса», — заявили в пресс-службе училища.

Как сообщали Юга.ру, 27 ноября курсанты другого военного училища записали видеоклип в поддержку друга, заболевшего раком.

Вакцинация Студенты

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