Краснодарские курсанты прошли ре- и вакцинацию в 419 Военном госпитале
29 ноября курсанты Краснодарского высшего военного училища вакцинировались и ревакцинировались в 419 Военном госпитале
Курсанты специального факультета училища из стран Африки, Средней и Юго-Восточной Азии и республик Закавказья прошли вакцинацию и ревакцинацию от коронавируса в Федеральном государственном казенном учреждении «419 Военный госпиталь».
Перед прививкой каждый курсант прошел медосмотр у терапевта с обязательной термометрией. При отсутствии противопоказаний учащихся привили вакциной «Спутник V». В пресс-службе училища подчеркнули, что вакцинацию провели с разрешения властей государств, направивших военнослужащих на обучение, и при их согласии.
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«Каждый курсант спецфакультета в полной мере осознает сделанный им шаг, ведь вакцинация — это самое эффективное средство защиты от коронавируса», — заявили в пресс-службе училища.
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