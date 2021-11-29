Жители Кубани оставили сотни комментариев против QR-кодов перед прямой линией губернатора
К прямой линии 1 декабря губернатор Вениамин Кондратьев получил тысячи обращений, многие из них — против QR-кодов, генпланов Геленджика и Анапы и химзаводов в Тамани
25 ноября администрация Краснодарского края анонсировала «Прямую линию» с губернатором. На сайте отметили, что в таком формате чиновник выступит впервые и сделает это по поручению президента РФ. 29 ноября администрация отчиталась о 6,8 тыс. полученных обращений и назвала самые частые темы:
- коммунальное хозяйство — 24%,
- QR-коды (их введение, использование и т.д.) — 15%,
- транспорт и дорожное хозяйство — 15%,
- социальное обеспечение — 10%,
- здравоохранение (вакцинация, лечение от COVID-19) — 9%,
- строительство и архитектура — 8%.
В ведомстве заявили, что более 80% обращений поступает через соцсети и мессенджеры, больше всего — в инстаграме (43%). Но в отчетах разных дней QR‑коды занимают не более 17%, хотя подавляющее большинство комментаторов в инстаграмах Кондратьева и Центра управления регионом критикуют именно QR‑коды и принудительную вакцинацию.
«Вдвое сложнее»:
К 16:15 29 ноября публикации собрали в сумме 1465 комментариев, причем пользователи не раз жаловались на удаление предыдущего поста с негативными комментами о QR-кодах. Среди многих однотипных высказываний против QR-кодов как меры сегрегации и принуждения к вакцинации были и более своеобразные мнения. Например, пользователь с ником olya.shomova возмутилась непоследовательностью ограничений: она нашла нелогичным то, что нельзя посетить «с ребенком 40-минутный спектакль» или магазин обуви, но «в Ленте два часа шариться можно».
Помимо контроля прививок пользователи выступали против строительства химзаводов в Тамани и со злобой вспоминали недавние слушания по генпланам Геленджика и Анапы, вызвавшие оживленные протесты в курортных городах.
Также люди подвергали сомнению приводимую статистику по темам обращений. Так, пользовательнице svetlana_marchenko показалось странным, что у QR-кодов нет отдельного раздела в статистике, а по числу обращений лидирует категория «дороги». Но были и противоположные мнения: _natalie_gel написала: «Люди, вам больше писать не о чем? Вас не интересует коррупция, плохая медицина, образование ваших детей? Вас только кьюар-коды волнуют?»
Некоторые комментаторы сочли нужным заверить в том, что они не боты. Также пользователи писали о проблемах в жилищно-коммунальной сфере — например, с освещением улиц или закрытием районных больниц. Однако подобные комментарии появлялись реже и собирали меньше лайков и ответов.
Как сообщали Юга.ру, 28 ноября «Коммерсантъ» обратил внимание на то, что граждане заявили о нехватке школ в Сочи и попросили Кондратьева построить школу в Лазаревском районе.