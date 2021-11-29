К прямой линии 1 декабря губернатор Вениамин Кондратьев получил тысячи обращений, многие из них — против QR-кодов, генпланов Геленджика и Анапы и химзаводов в Тамани

25 ноября администрация Краснодарского края анонсировала «Прямую линию» с губернатором. На сайте отметили, что в таком формате чиновник выступит впервые и сделает это по поручению президента РФ. 29 ноября администрация отчиталась о 6,8 тыс. полученных обращений и назвала самые частые темы: коммунальное хозяйство — 24%,

QR-коды (их введение, использование и т.д.) — 15%,

транспорт и дорожное хозяйство — 15%,

социальное обеспечение — 10%,

здравоохранение (вакцинация, лечение от COVID-19) — 9%,

строительство и архитектура — 8%. В ведомстве заявили, что более 80% обращений поступает через соцсети и мессенджеры, больше всего — в инстаграме (43%). Но в отчетах разных дней QR‑коды занимают не более 17%, хотя подавляющее большинство комментаторов в инстаграмах Кондратьева и Центра управления регионом критикуют именно QR‑коды и принудительную вакцинацию.

К 16:15 29 ноября публикации собрали в сумме 1465 комментариев, причем пользователи не раз жаловались на удаление предыдущего поста с негативными комментами о QR-кодах. Среди многих однотипных высказываний против QR-кодов как меры сегрегации и принуждения к вакцинации были и более своеобразные мнения. Например, пользователь с ником olya.shomova возмутилась непоследовательностью ограничений: она нашла нелогичным то, что нельзя посетить «с ребенком 40-минутный спектакль» или магазин обуви, но «в Ленте два часа шариться можно».



Помимо контроля прививок пользователи выступали против строительства химзаводов в Тамани и со злобой вспоминали недавние слушания по генпланам Геленджика и Анапы, вызвавшие оживленные протесты в курортных городах.