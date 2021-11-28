В Краснодаре без света остались 2400 человек, без тепла — 17 тысяч
28 ноября аварии произошли в Карасунском округе Краснодара и в поселке Плодородном
Первая авария (скрытая утечка на тепловой магистрали КТЭЦ — Центр города) была обнаружена еще вчера, 27 ноября, в 19:25, однако ЕДДС рассказала о ней лишь сегодня днем, около 14 часов. Подачу тепла снизили на улицах Старокубанской, Второй пятилетке, Ставропольской и Бургасской. Авария затронула 134 многоквартирных домов и восемь соцобъектов: детские сады №№ 116, 121, 124, 31, 98, 101, школа № 6 и лицей № 4. Это 17 060 человек, среди них — 5600 детей.
В 5:43 аварийная бригада АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» обнаружила порыв стальной магистральной трубы диаметром 530 мм на Ставропольской, 201 и прекратила подачу тепла в дома и соцобъекты, заявив, что «приблизительное время восстановления — 6-7 часов» [видимо, с момент публикации, то есть до 21:00. — прим. ред.].
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О второй аварии в 11:40 сообщил диспетчер ОДС филиала АО «НЭСК-Электросети» «Краснодарэлектросеть». Отключение света зафиксировали на улицах Ставропольской, Селезнева, Второй пятилетки и переулке Карасунском. Без электроэнергии остались 5 многоквартирных жилых домов и два соцобъекта — Гимназия № 40 и детский сад № 98. Отключение коснулось 500 человек (из них — 160 детей).
В единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) причиной отключения назвали повреждения на линии 6-10 кВ на В-104. Из-за них отключено 5 трансформаторных подстанций. Устранить неисправность рассчитывают до 17:00.
Сегодня в 14:40 диспетчер ОДС филиала АО «НЭСК-Электросети» «Краснодарэлектросеть» сообщил о третьей аварии. Она произошла в Прикубанском округе и затронула улицы Александровскую, Алексеевскую, Букетную, Елисейскую, Исакиевскую, Николаевскую, Михайловскую, Романовскую и Тарасовскую. Это частный сектор в поселке Плодородном, поэтому ЕДДС не смогла назвать точное число домов и указала лишь примерное число жителей — 1900 человек. Восстановить электроснабжение намерены до 20:00.