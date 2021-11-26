В Адыгее вручили по 100 тыс. рублей многодетным матерям

В республике растет число многодетных семей: в прошлом году их было 7145 тысяч, сейчас — 7610. Глава республики Мурат Кумпилов поздравил награждаемых, сказав, что большие и дружные семьи — пример для всех жителей Адыгеи, и присутствующие в зале многодетные матери показывают, как сочетать заботу о большой семье с профессиональной деятельностью, добиваясь успеха в своем деле. «Такой труд и самоотдача заслуживают глубокого уважения и поддержки. Мы стараемся делать все, чтобы вы и ваши семьи, как и все семьи в Адыгее, чувствовали себя защищенными, получали необходимую помощь от государства и планировали свою жизнь на долгие годы вперед. С начала пандемии президент уделял первостепенное значение поддержке семей с детьми, инициировал новые меры в помощь людям. Все они своевременно внедрены в нашей республике», — высказался Кумпилов.

Сегодня в регионе действуют разные меры соцподдержки для семей с детьми, в том числе — по нацпроекту «Демография». Они включают ежемесячные выплаты при рождении первого ребенка, единовременные выплаты в размере 50 тыс. рублей при рождении третьего или последующих детей.



Также в Адыгее с прошлого года ежемесячно выплачивается прожиточный минимум при рождени третьего ребенка или последующих детей — до трехлетнего возраста. С 1 января 2020 года предоставляются ежемесячные пособия на детей 3-7 лет. Для многодетных семей есть и другие меры, например, возможность бесплатно получить земельный участок.



«Нам важно, чтобы все предлагаемые меры работали на людей, были доступны. Оформление льгот и пособий стараемся максимально упростить. Будем и дальше делать все, чтобы женщины могли всесторонне развивать детей и могли трудиться сами. Для этого продолжаем строить детские сады, школы, дома культуры, спортивные комплексы и заниматься профессиональной самореализацией женщин. Любой родитель хочет для своего ребенка стабильного и благополучного будущего. Наша задача — создать условия, которые дадут уверенность в этом», — сказал Кумпилов.



Церемонию завершили вручением наград. Дипломы «Материнская слава» и именные премии по 100 тыс. рублей получили: