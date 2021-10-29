Краснодарский театр драмы в ноябре представит спектакль «Собачье сердце»

Краснодарский край

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В Краснодарском театре драмы имени Горького в конце ноября состоятся премьерные показы нового спектакля «Собачье сердце» по одноименной повести Михаила Булгакова

Режиссер Владимир Золотарь, он же выступил автором оригинальной инсценировки, определил жанр постановки как хроника одного эксперимента. Спектакль планировали выпустить еще в 2020 году, но пандемия коронавируса внесла коррективы в творческий процесс.

«Сравнений с фильмом, конечно, не избежать. Но хочу отметить, что мы делаем не историю русского интеллигента-диссидента во враждебном ему мире. Мне интереснее линия, условно говоря, «не случившегося Пигмалиона», — пояснил Золотарь.

Как сообщает пресс-служба театра, режиссер вместе с художником Натальей Зубович создали гротескный мир, в котором зритель не только увидит черты Москвы 20 годов XX века, но и найдет параллели с окружающей его сегодня действительностью.

Премьерные показы пройдут 26 ноября в 18:30, 27 и 28 ноября в 17:00 на основной сцене Краснодарского театра драмы. Билеты в продаже.

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Краснодарский театр драмы в ноябре представит спектакль «Собачье сердце»
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