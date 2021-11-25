Полпред президента в ЮФО и глава Адыгеи обсудили проблемы с нацпроектами

Адыгею на нем представили глава республики Мурат Кумпилов, главный федеральный инспектор аппарата полпреда президента РФ в ЮФО по Адыгее Сергей Дрокин, руководитель администрации главы республики и кабинета министров Владимир Свеженец и руководители отраслевых министерств и правоохранительных органов. Основной темой обсуждения стала эффективность реализации в субъектах ЮФО национальных и федеральных проектов.



«Среди важных направлений социальной политики страны в Южном федеральном округе — реализация национальных проектов «Демография», «Образование», «Здравоохранение», «Экология», «Жилье и городская среда», как наиболее влияющих на качество жизни людей. На их финансирование в этом году в округе предусмотрены средства в размере почти 125 млрд рублей», — высказался Устинов.



Он подчеркнул, за девять месяцев 2021 года освоено более 63 млрд рублей — почти 51% от общего объема средств. Наибольшие результаты исполнения нацпроектов достигнуты в Адыгее (64%) и Волгоградской области (62%).



Эффективность нацпроектов в регионах ЮФО, по мнению Устинова, снижается из-за несоблюдения сроков по контрактам, неправомерного расходования средств и нарушения законодательства при закупках.