Полпред президента в ЮФО и глава Адыгеи обсудили проблемы с нацпроектами

Адыгея

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  • © Изображение пресс-службы администрации Республики Адыгея
    © Изображение пресс-службы администрации Республики Адыгея

Владимир Устинов провел онлайн-заседание Совета при полномочном представителе президента РФ в ЮФО

Адыгею на нем представили глава республики Мурат Кумпилов, главный федеральный инспектор аппарата полпреда президента РФ в ЮФО по Адыгее Сергей Дрокин, руководитель администрации главы республики и кабинета министров Владимир Свеженец и руководители отраслевых министерств и правоохранительных органов. Основной темой обсуждения стала эффективность реализации в субъектах ЮФО национальных и федеральных проектов.

«Среди важных направлений социальной политики страны в Южном федеральном округе — реализация национальных проектов «Демография», «Образование», «Здравоохранение», «Экология», «Жилье и городская среда», как наиболее влияющих на качество жизни людей. На их финансирование в этом году в округе предусмотрены средства в размере почти 125 млрд рублей», — высказался Устинов.

Он подчеркнул, за девять месяцев 2021 года освоено более 63 млрд рублей — почти 51% от общего объема средств. Наибольшие результаты исполнения нацпроектов достигнуты в Адыгее (64%) и Волгоградской области (62%).

Эффективность нацпроектов в регионах ЮФО, по мнению Устинова, снижается из-за несоблюдения сроков по контрактам, неправомерного расходования средств и нарушения законодательства при закупках.

Накануне:

Далее представители правоохранительных органов рассказали о том, что их ведомства предпринимают против нарушений на нац- и федеральных проектах в ЮФО. Потом с реализации нацпроектах в регионах доложили главы субъектов округа.

Так в Адыгее реализуется 43 региональных проекта в рамках 11 нацпроектов. Например, в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» идёт развитие туристической инфраструктуры республики. Суммарный объем финансирования мероприятий нацпроектов в текущем году составляет 5,76 млрд. рублей, кассовое исполнение — 4,58 млрд. рублей.

Владимир Устинов Инвестиции Коррупция Курорты и туризм Мурат Кумпилов Полпред в ЮФО

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