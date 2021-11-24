Глава Адыгеи провел антикоррупционное совещание по нацпроектам

Адыгея

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  • Мурат Кумпилов © Пресс-служба главы Республики Адыгея
    Мурат Кумпилов © Пресс-служба главы Республики Адыгея

Очередное совещание по правопорядку в Адыгее было посвящено коррупции в нацпроектах

Его провел глава Адыгеи Мурат Кумпилов при участии председателя государственного Совета-Хасэ республики Владимира Нарожного, главного федерального инспектора полпреда президента РФ в ЮФО по Адыгее Сергея Дрокина, премьер-министра республики Геннадия Митрофанова, членов республиканского кабинета министров и руководств республиканской прокуратуры, ФСБ, Верховного суда и МВД.

Врио руководителя управления федерального казначейства по Адыгее Мурат Жане сообщил, что в 2021 году на нацпроекты республике было выделено более 4 млрд рублей. Уже завершены проверки расходования средств по нацпроектам культуры, образования и благоустройства Майкопа. Внеплановым проверкам подвергли сохранение лесов по нацпроекту «Экология». Сейчас проверяют использование средств на строительстве водозабора и магистрального водовода к населенным пунктам Майкопского района и Майкопа. В этом году управление выдало 12 представлений и 3 предписания. Материалы проверок с выявленными нарушениями направлены в МВД и прокуратуру.

Тем временем в Краснодаре:

«Один из факторов успешности нацпроектов — это эффективный контроль бюджетных средств. В его целях нужно использовать информационные технологии и межведомственный информационный обмен, что предупреждает нарушения. Казначейство, управление госфинконтроля, контрольно-счетная палата и антимонопольная служба должны улучшать взаимодействие друг с другом», — заявил Кумпилов.

Коррупция Майкоп Майкопский район Мурат Кумпилов Полиция Правосудие Прокуратура ФСБ Экология

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