Бюджет Краснодарского края в 2020 году понёс 14,8 млрд рублей дополнительных расходов из-за пандемии

29 июня в ЗСК Кубани состоялись парламентские слушания, на которых подвели итог исполнения бюджетов края и территориального ФОМС в 2020 году

Как напомнил председатель ЗСК Юрий Бурлачко, цель парламентских слушаний — подвести финансовые итоги минувшего года, обсудить проблемные моменты и наметить пути дальнейшего развития края. Он уточнил, что ранее документ изучили комитеты ЗСК, а Контрольно-счетная палата региона дала по нему положительное заключение.

Министр финансов Сергей Максименко сообщил, что за счет оптимизации и перераспределения отдельных расходов средства краевого бюджета были сконцентрированы на приоритетных направлениях.

Из-за пандемии бюджет понёс 14,8 млрд рублей дополнительных расходов. В целом в 2020 году доходы бюджета составили 314,9 млрд рублей, а расходы — 319,5 млрд рублей.

План по налоговым и неналоговым поступлениям был перевыполнен на 7,5 млрд рублей, отметил председатель комитета ЗСК по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике Иван Артеменко. Кроме того, за год расходы на социально-культурную сферу возросли в 1,7 раза (на 38,8 млрд рублей) и составили 229,5 млрд рублей.

Исполнение бюджета территориального Фонда медицинского страхования (ТФОМС) озвучила руководитель фонда Надежда Губриева. Она рассказала, что доходы организации составили 74,1 млрд рублей, что на 5,7 млрд рублей больше показателей 2019 года. Расходы — 73,4 млрд рублей, из которых 95% ушло на территориальную программу госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Юрий Бурлачко отметил, что важно прорабатывать и принимать превентивные меры по исполнению бюджета текущего года.

«Несмотря на кажущуюся благоприятную обстановку, существует еще ряд рисков в основных сферах деятельности. Поэтому необходимо обеспечить максимально эффективное использование бюджетных средств, чтобы каждая копейка работала. Прошлый год — время проверки на прочность всех управленческих систем. Этот экзамен успешно был пройден», — резюмировал Юрий Бурлачко.