В Сочи женщину оштрафовали за сбор подписей против введения QR-кодов

Лазаревский суд города Сочи оштрафовал на 25 тыс. рублей активистку за организацию на площади сбора подписей против введения QR-кодов

Акция по сбору подписей против введения QR-кодов прошла на площади на улице Победы 6 ноября. На место прибыли полицейские и выписали протокол одной из активисток Анне Приваловой.

25 ноября издание Кавказ.Реалии* сообщило, что женщину признали виновной в проведении публичного мероприятия без подачи уведомления. Санкции ч2. ст. 20.2 «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» предполагают наложение штрафа от 20 до 30 тыс. рублей, обязательные работы до 50 часов или арест до 10 суток. Федеральный судья Лазаревского районного суда Сочи Сергей Богданович приговорил активистку к штрафу в 25 тыс. рублей.

Ранее Юга.ру писали, что в Сочи к члену КПРФ пришли полицейские из-за сбора подписей против введения QR-кодов и составили на него административный протокол. Депутат краснодарской гордумы и секретарь краевого комитета КПРФ Александр Сафронов заявил, что сбор подписей был организован на территории помещения партии и ничего противозаконного в этом мероприятии не было.