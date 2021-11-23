В Сочи к члену КПРФ пришли полицейские из-за сбора подписей против введения QR-кодов

23 ноября депутат краснодарской гордумы и секретарь краевого комитета партии КПРФ Александр Сафронов сообщил о том, что полицейские составили протокол против его однопартийца из Сочи

Сафронов написал в своем аккаунте в телеграм, что поводом для составления административного материала стал тот факт, что секретаря первичного отделения КПРФ в Адлере организовал сбор подписей против введения QR-кодов.

В беседе с журналистом Юга.ру Сафронов назвал происходящее беспределом и сказал, что ничего противозаконного члены партии не делают и не делали. Аналогичные мероприятия проходят во многих городах России, но, по словам Алексея Сафронова, в Краснодарском крае эта кампания наиболее активна.

«Мы собираем подписи в поддержку нашей позиции. Там нет призывов игнорировать вакцинацию, нет противозаконных требований. Сам сбор проходил в помещении партии в Сочи, не на улице или еще где-то. Это публичный опрос граждан, которые хотят выразить свое мнение. Получается, что сбор подписей теперь хотят сравнить с митингом. Происходящее я могу расценивать как грубейшее нарушение закона», пояснил Сафронов.

Он уточнил, что против члена партии составили административный протокол по ст. 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Заседание по этому делу пройдет в Адлерском районном суде 24 ноября.

Журналист Юга.ру обратился в полицию Сочи за комментарием. Информация уточняется.