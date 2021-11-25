В Краснодарском крае ковидом заболели еще 790 человек, из них 90 — дети
К 25 ноября COVID-19 подтвердился у 95 тыс. 193 жителей Кубани. Медики не смогли спасти 8 тыс. 688 пациентов
По данным федерального оперштаба, в России за минувшие сутки коронавирусом заболели 33 тыс. 796 человек. Умерли 1 тыс. 238 пациентов с подтвержденным COVID-19. Полностью выздоровели 38 тыс. 450 инфицированных.
Самый большой прирост заболевших традиционно в Москве (+3 тыс. 349 новых случаев). Следом идут Санкт-Петербург (+1 тыс. 538) и Московская область (+1 тыс. 483).
На юге России и в регионах Северного Кавказа официальные цифры следующие: Краснодарский край — 790, Крым — 651, Ростовская область — 638, Ставропольский край — 525, Севастополь — 279, Дагестан — 197, Кабардино-Балкария — 117, Чечня — 98, Северная Осетия-Алания — 94, Адыгея — 90, Карачаево-Черкесия — 85, Ингушетия — 84.
Всего к 25 ноября оперштаб подтвердил 9 млн 468 тыс. 189 случаев коронавируса. За весь период пандемии умерли 269 тыс. 57 человек, а 8 млн 164 тыс. 826 выздоровели.
Как уточнили кубанские власти, из 790 заболевших — 337 мужчин и 453 женщины. Самому взрослому пациенту 84 года. В том числе Ковид подтвердился у 90 детей.
В тройку муниципалитетов-«лидеров» по новым случая ковида попали: Краснодар (+299), Новороссийск (+57) и Сочи (+46).
С начала пандемии на Кубани, согласно официальной статистике, COVID-19 обнаружили у 95 тыс. 193 человек, включая 7 тыс. 161 ребенка. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения — 1 тыс. 675.
К 25 ноября из ковид-госпиталей региона выписали 68 тыс. 312 пациентов, в том числе 1 тыс. 200 — за последние сутки. Медики не смогли спасти 8 тыс. 688 человек. В тяжелом состоянии на ИВЛ сейчас 110 заболевших, в крайне тяжелом состоянии на ЭКМО — семеро.
В стационарах с подозрением на коронавирус находятся 5 тыс. 424 кубанца, диагноз подтвердился у 2 тыс. 889 из них. Еще 29 тыс. 371 человек лечится амбулаторном, в том числе 15 тыс. 304 получили положительные тесты на ковид.