Голикова объявила о регистрации в России вакцины от коронавируса для детей

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  • Вакцина от коронавируса «Спутник V» © Фото с сайта sputnikvaccine.com
    Вакцина от коронавируса «Спутник V» © Фото с сайта sputnikvaccine.com

Препарат для вакцинации детей и подростков будет зарегистрирован Минздравом РФ 24 ноября. В гражданский оборот он поступит не раньше декабря 2021 года

24 ноября вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании с президентом Владимиром Путиным сообщила, что сегодня Минздрав зарегистрирует вакцину «Гам-ковид-вак M». Ее разработали в центре Гамалеи. Вакцина предназначена для детей от 12 до 17 лет. По ее словам, в гражданский оборот ее запустят в конце декабря 2021 года.

Она отметила, что профилактические прививки детям проводятся с информированного добровольного согласия родителей или законных представителей несовершеннолетних в возрасте до 15 лет, либо с согласия самого несовершеннолетнего, если он старше 15 лет, сообщает ТАСС.

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В июне в Москве начались клинические исследования вакцины «Спутник V» среди детей и подростков. По словам директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга, концентрация действующего вещества в препарате для детей меньше в 10 раз и для подростков — в пять раз, чем для взрослых.

Напомним, в Краснодарском крае с 22 ноября ужесточили антиковидные меры. Новые ограничения касаются посещения общественных мест, в том числе торговых центров, заведений культуры и спортивных объектов. Теперь туда пускают только с QR-кодом, медотводом или справкой о вакцинации. Ограничения не касаются аптек и магазинов с товарами первой необходимости. Накануне власти края разрешили посещать МФЦ без QR-кодов.

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