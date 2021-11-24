Голикова объявила о регистрации в России вакцины от коронавируса для детей

Препарат для вакцинации детей и подростков будет зарегистрирован Минздравом РФ 24 ноября. В гражданский оборот он поступит не раньше декабря 2021 года

24 ноября вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании с президентом Владимиром Путиным сообщила, что сегодня Минздрав зарегистрирует вакцину «Гам-ковид-вак M». Ее разработали в центре Гамалеи. Вакцина предназначена для детей от 12 до 17 лет. По ее словам, в гражданский оборот ее запустят в конце декабря 2021 года.

Она отметила, что профилактические прививки детям проводятся с информированного добровольного согласия родителей или законных представителей несовершеннолетних в возрасте до 15 лет, либо с согласия самого несовершеннолетнего, если он старше 15 лет, сообщает ТАСС.

В июне в Москве начались клинические исследования вакцины «Спутник V» среди детей и подростков. По словам директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга, концентрация действующего вещества в препарате для детей меньше в 10 раз и для подростков — в пять раз, чем для взрослых.