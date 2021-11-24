В МФЦ в краснодарском OZ Молле пускают посетителей без QR-кода только один час утром

В МФЦ, который расположен на территории OZ Молла в Краснодаре, без QR-кода можно попасть только в определенный час утром

Напомним, с 22 ноября в Краснодарском крае действуют новые ограничения — попасть в торговые центры можно только с QR-кодом или документом о медотводе. Но для посещения МФЦ это не требуется. Но там продолжает действовать масочный режим и социальная дистанция. Если МФЦ расположен в торговом центре, для него должен быть отдельный вход.

В МФЦ, который расположен на территории ТРЦ OZ Молл, посетителей пускают без QR-кода только один час — с 9:00 до 10:00. На странице ТЦ в инстаграме добавили, что вход в МФЦ организован через магазин «Decathlon».

Как писали Юга.ру, с 24 ноября в ТЦ «Галерея» в Краснодаре заработал отдельный вход для пункта вакцинации. Полный список ограничений можно посмотреть здесь.