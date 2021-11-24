В «Галерее» Краснодара открыли отдельный вход в пункт вакцинации

С 24 ноября в «Галерее» Краснодара заработал отдельный вход в пункт вакцинации

Напомним, с 22 ноября в торговые центры Краснодарского края можно попасть только при наличии QR-кодов, справки о перенесенном заболевании либо документа о медотводе от вакцинации. Но в некоторых ТРЦ находятся пункты вакцинации.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сказал, что этот нюанс необходимо продумать и организовать отдельные входы. Первым ТЦ в Краснодаре с отдельным входом стал «Центр Города».