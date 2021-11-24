В «Галерее» Краснодара открыли отдельный вход в пункт вакцинации
С 24 ноября в «Галерее» Краснодара заработал отдельный вход в пункт вакцинации
Напомним, с 22 ноября в торговые центры Краснодарского края можно попасть только при наличии QR-кодов, справки о перенесенном заболевании либо документа о медотводе от вакцинации. Но в некоторых ТРЦ находятся пункты вакцинации.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сказал, что этот нюанс необходимо продумать и организовать отдельные входы. Первым ТЦ в Краснодаре с отдельным входом стал «Центр Города».
В инстаграме ТРЦ «Галерея» 24 ноября сообщили, что теперь желающие поставить прививку смогут попасть в пункт вакцинации через отдельный вход. Он находится на пересечении улиц Северной и Рашпилевской.
Пункт вакцинации расположен на третьем этаже и работает с ежедневно в 10:00 до 20:00. В администрации ТЦ напомнили, что в «Галерее» сохраняется масочный режим и социальное дистанцирование. Также там добавили, что посещение ТЦ только с первым этапом вакцины запрещено.
Как писали Юга.ру, власти Кубани решили привлечь волонтеров, чтобы те провожали людей в ТРЦ до пунктов вакцинации.