В краснодарские ТЦ перестали пускать без QR-кода. Как сделать там прививку?

На Кубани ужесточили антиковидные правила и перестали пускать в ТЦ без QR-кода. Власти поручили продумать доступ в пункты вакцинации в торговых центрах, но просто так туда по-прежнему не попасть

Напомним, что с 22 ноября в торговые центры Краснодарского края пускают только при наличии QR-кодов, справки о перенесенном заболевании либо документа о медотводе от вакцинации. Однако в некоторых торговых центрах Краснодара находятся пункты вакцинации, куда люди как раз и ходят для того, чтобы сделать прививку. Этот нюанс губернатор выделил отдельно. Так, по его словам, все желающие сделать прививку смогут попасть в такие пункты вакцинации. Для таких граждан должны организовать отдельные входы.

Сейчас пункты вакцинации в торговых центрах организованы по следующим адресам:

«СБС-Мегамолл» (часы работы — с 9:00 до 20:00);

«Красная Площадь» (два пункта, часы работы — с 10:00 до 20:00);

«Центр города», главный вход (часы работы — с 9:00 до 20:00);

«Леруа Мерлен», улица Александра Покрышкина, 5 (часы работы — с 10:00 до 20:00);

«Галерея Краснодар» (часы работы — с 10:00 до 20:00).

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Журналист Юга.ру позвонил в торговые центры и попросил разъяснить порядок пропуска людей на вакцинацию. Отметим, что пока отдельный вход организован лишь в одном торговом центре.

Что сказали в СБС. «Отдельного входа нет. Попасть в пункт вакцинации смогут только люди с первой прививкой [первым компонентом — прим. ред.]. То есть людям нужно подтвердить наличие одного компонента, и они идут за вторым». Что сказали в «Леруа Мерлен» (пункт вакцинации на улице Покрышкина, 5). «Отдельного входа для желающих вакцинироваться нет. Отдельный вход предусмотрен только для клиентов, которые приехали забрать покупки навынос. Остальным гражданам, которые хотят вакцинироваться, необходимо будет предъявить документ о первой прививке».

Что сказали в ТЦ «Центр города». «На нашей территории пункт вакцинации имеет отдельный вход, который не сообщается с торговым центром. Туда могут пройти люди без QR -кода». Что сказали в ТЦ «Галерея». Их сотрудники не смогли оперативно прокомментировать ситуацию, не ответив на звонки. Что сказали в ТЦ «Красная Площадь». Представители торгового центра также не смогли оперативно прокомментировать ситуацию, предложив воспользоваться формой обратной связи.