На Кубани разрешили посещать МФЦ без QR-кодов

Власти Краснодарского края уточнили порядок посещения МФЦ. Для получения услуг не обязательно иметь QR-коды, но масочный режим там сохраняется

Напомним, в Краснодарском крае с 22 ноября ужесточили антиковидные меры. Новые ограничения касаются посещения общественных мест, в том числе торговых центров, заведений культуры и спортивных объектов. Теперь туда пускают только с QR-кодом, медотводом или справкой о вакцинации. Ограничения не касаются аптек и магазинов с товарами первой необходимости.

22 ноября в пресс-службе администрации края уточнили порядок посещения региональных МФЦ. Так, новые ограничения не распространяются на многофункциональные центры. Они принимают посетителей без QR-кодов о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании, а также без справки о медицинском отводе. Но там продолжают проверять соблюдение масочного режима и социальной дистанции. Посетителям без масок откажут в обслуживании.

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Сделать предварительную запись на прием можно на Едином портале, а также по телефону 8-800-30-23-444 либо при личном обращении в филиалы, сообщили в пресс-службе.