Депутаты Кубани обсудили краевой бюджет на три года

24 ноября председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко провел парламентские слушания по бюджету на ближайшие годы

Проект закона называется «О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». Его рассмотрение прошло в смешанном формате. В зале парламента присутствовали первый вице-губернатор Игорь Галась и председатели комитетов ЗСК. В онлайн-режиме к обсуждению подключались представители Контрольно-счетной палаты (КСП), научного и экспертного сообщества, общественники и главы муниципалитетов.



Руководитель ЗСК уточнил: как законодательная инициатива документ внесен губернатором Вениамином Кондратьевым. Он внес предложения по корректировке доходной и расходной частей краевого бюджета.



«В доходных источниках учтены положительные темпы роста в экономике, которая вернулась на докризисный уровень. В расходной части предусмотрены ресурсы на устойчивое социально-экономическое развитие Краснодарского края в рамках реализации нац- и региональных проектов», — подчеркнул Бурлачко.

Врио министра финансов края Александр Кнышов рассказал, что объем доходов краевого бюджета на 2022 год составит 336,7 млрд рублей и сохранит социальную направленность — расходы на социальную сферу в 2022 году составят 68,8%. При этом будет продолжена реализация ранее намеченных планов по инвестиционному развитию края, созданию общественной инфраструктуры. На реализацию 26 госпрограмм в следующем году направят более 95% всех расходов.



Председатель комитета по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике Иван Артеменко заявил, что за последние годы край укрепил финансы. Собственные налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета имеют положительную динамику. В законопроекте внимание уделено и устойчивой динамике доходов краевого бюджета. По оценке комитета, по большинству доходных источников есть резервы увеличения поступлений.



На ближайшие три года региональное министерство экономики прогнозирует выход на устойчивые темпы роста большинства отраслей экономики. Оценку документа представила и врио председателя КСП Наталья Романец: ожидаются динамичные изменения отдельных отраслей экономики за счет реализации крупных инвестпроектов. Высказался и вице-губернатор, курирующий финансово-экономический блок.