Стройку на территории учебно-тренировочной базы ФК «Краснодар» сняли с воздуха
Фотограф Евгений Таранжин заснял с высоты птичьего полета стройку на базе ФК «Краснодар» в адыгейском поселке Четук
В конце лета краснодарский фотограф Евгений Таранжин заинтересовался, что за строительные краны все время попадают на фото с тренировок футболистов на базе ФК «Краснодар».
Учебно-тренировочная база «черно-зеленых» находится в адыгейском поселке Четук, примерно 10 километрах от Краснодара, — возле водохранилища. В мае клуб выпустил фотокнигу о себе. В книге есть и фотографии с базы на Четуке.
Таранжин заснял стройку со своего коптера. На снимках видны два овальных объекта, каждый высотой в четыре этажа. Везде панорамные окна, а рядом со стройкой — поля с разметкой для тренировок.
Предположительно, футбольный клуб решил расширить базу, чтобы там могла тренироваться и команда «Краснодар-2», а апартаменты будут предназначаться для проживания футболистов и их семей.
В пресс-службе клуба Юга.ру отказались комментировать информацию о стройке и рассказывать подробности.