Стройку на территории учебно-тренировочной базы ФК «Краснодар» сняли с воздуха

В конце лета краснодарский фотограф Евгений Таранжин заинтересовался, что за строительные краны все время попадают на фото с тренировок футболистов на базе ФК «Краснодар».

Учебно-тренировочная база «черно-зеленых» находится в адыгейском поселке Четук, примерно 10 километрах от Краснодара, — возле водохранилища. В мае клуб выпустил фотокнигу о себе. В книге есть и фотографии с базы на Четуке.

Таранжин заснял стройку со своего коптера. На снимках видны два овальных объекта, каждый высотой в четыре этажа. Везде панорамные окна, а рядом со стройкой — поля с разметкой для тренировок.