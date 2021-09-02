Стройку на территории учебно-тренировочной базы ФК «Краснодар» сняли с воздуха

Адыгея, Краснодарский край

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Фотограф Евгений Таранжин заснял с высоты птичьего полета стройку на базе ФК «Краснодар» в адыгейском поселке Четук

В конце лета краснодарский фотограф Евгений Таранжин заинтересовался, что за строительные краны все время попадают на фото с тренировок футболистов на базе ФК «Краснодар».

Учебно-тренировочная база «черно-зеленых» находится в адыгейском поселке Четук, примерно 10 километрах от Краснодара, — возле водохранилища. В мае клуб выпустил фотокнигу о себе. В книге есть и фотографии с базы на Четуке.

Таранжин заснял стройку со своего коптера. На снимках видны два овальных объекта, каждый высотой в четыре этажа. Везде панорамные окна, а рядом со стройкой — поля с разметкой для тренировок.

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Предположительно, футбольный клуб решил расширить базу, чтобы там могла тренироваться и команда «Краснодар-2», а апартаменты будут предназначаться для проживания футболистов и их семей.

В пресс-службе клуба Юга.ру отказались комментировать информацию о стройке и рассказывать подробности.

Сергей Галицкий Строительство ФК «Краснодар» Футбол

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