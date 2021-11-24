В Краснодаре отреставрировали фасад бывшего здания химчистки XX века

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края
    © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Старинный дом, который является памятником архитектуры, находится на улице Красной. Там восстановили штукатурку, кованые ограждения и лепнину

23 ноября в пресс-службе администрации Краснодарского края сообщили об окончании реставрации фасада памятника архитектуры конца ХIХ — начала ХХ веков на улице Красной, 77, построенного в стиле эклектики с элементами позднего классицизма и барокко. По словам вице-губернатора Сергея Болдина, дом давно требовал реставрации.

«Лицензированная организация разобрала поздние облицовки, воссоздала штукатурные поверхности первого этажа и лепной декор, отреставрировала кованные элементы ворот и балконов. Теперь важно и дальше поддерживать здание в должном виде», — сказал чиновник.

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Само здание строили как доходный дом для торговли сдачи комнат в аренду. В 1912 году на втором этаже дома разместили химическую фабрику «Нилиус», там красили и чистили одежду, на первом этаже были торговые залы.

Напомним, власти Кубани рассказали о планах отреставрировать дворец творчества в Краснодаре в 2021 году. Сам памятник архитектуры регионального значения находится на пересечении улиц Красноармейской и Гимназической. Здание построили в 1904–1906 годах по проекту архитектора Николая Петина в стиле модерн с элементами романского стиля.

Архитектура Краснодар Памятники архитектуры

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