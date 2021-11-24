В Краснодаре отреставрировали фасад бывшего здания химчистки XX века

Старинный дом, который является памятником архитектуры, находится на улице Красной. Там восстановили штукатурку, кованые ограждения и лепнину

23 ноября в пресс-службе администрации Краснодарского края сообщили об окончании реставрации фасада памятника архитектуры конца ХIХ — начала ХХ веков на улице Красной, 77, построенного в стиле эклектики с элементами позднего классицизма и барокко. По словам вице-губернатора Сергея Болдина, дом давно требовал реставрации.

«Лицензированная организация разобрала поздние облицовки, воссоздала штукатурные поверхности первого этажа и лепной декор, отреставрировала кованные элементы ворот и балконов. Теперь важно и дальше поддерживать здание в должном виде», — сказал чиновник.