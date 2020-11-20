В Краснодаре в 2021 году отреставрируют Дворец творчества

Краснодарский край

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Власти Кубани 19 ноября сообщили, что в 2021 году начнут реставрировать краснодарский Дворец творчества

Краснодарский Дворец творчества — памятник архитектуры регионального значения, который находится на пересечении улиц Красноармейской и Гимназической. Здание построили в 1904-1906 годах по  проекту архитектора Николая Петина в стиле модерн с элементами романского стиля. 

Дворец не реставрировали более 10 лет. С 2021 года власти планируют начать поэтапный капитальный ремонт помещений и реставрацию лепного декора интерьеров.

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Вице-губернатор Сергей Болдин рассказал, что в рамках краевой госпрограммы «Развитие образования» уже разработали научно-проектную документацию, получили положительное заключение историко-культурной экспертизы. Сейчас проект изучают специалисты управления государственной охраны объектов культурного наследия администрации региона.

Напомним, построенное для первой городской мужской гимназии Екатеринодара здание и сейчас используется в образовательных целях — здесь располагается Краснодарский краевой центр творческого развития и гуманитарного образования, сообщили в пресс-службе администрации Кубани.

Благоустройство Краснодар Памятники архитектуры

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