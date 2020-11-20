В Краснодаре в 2021 году отреставрируют Дворец творчества

Власти Кубани 19 ноября сообщили, что в 2021 году начнут реставрировать краснодарский Дворец творчества

Краснодарский Дворец творчества — памятник архитектуры регионального значения, который находится на пересечении улиц Красноармейской и Гимназической. Здание построили в 1904-1906 годах по проекту архитектора Николая Петина в стиле модерн с элементами романского стиля.

Дворец не реставрировали более 10 лет. С 2021 года власти планируют начать поэтапный капитальный ремонт помещений и реставрацию лепного декора интерьеров.