В Краснодаре без электричества остались 10 тыс. жителей Гидростроя и Юбилейного микрорайона

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Из-за аварий в Краснодаре 22 ноября без электроэнергии остались 10 тыс человек

В ЕДДС Краснодара сообщили, что 22 ноября произошло две энергоаварии. Первое отключение случилось около 13:35 на улице 70-летия Октября, Бульварном кольце и проспекте Чекистов. В зону аварии попали 2300 человек, из них 700 — дети. Социально-значимых объектов нет. На месте работают бригады АО «НЭСК-Электросети». Примерное время восстановления — 4–5 часов.

Вторая авария произошла в 13:45. Обесточены оказались улицы Валерия Гассия, Игнатова, Парусная, Писателя Знаменского и Кружевная. Без электричества остались 8 тыс. человек, из которых 2660 — дети. Бригада «Югстрой-Электросеть» планирует провести ремонт за 4–5 часов.

Как писали Юга.ру, энергоавария в Краснодаре случилась 18 ноября. Тогда без света остались жители Прикубанского округа.

Аварии Краснодар Энергетика

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