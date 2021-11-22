В Краснодаре без электричества остались 10 тыс. жителей Гидростроя и Юбилейного микрорайона

В ЕДДС Краснодара сообщили, что 22 ноября произошло две энергоаварии. Первое отключение случилось около 13:35 на улице 70-летия Октября, Бульварном кольце и проспекте Чекистов. В зону аварии попали 2300 человек, из них 700 — дети. Социально-значимых объектов нет. На месте работают бригады АО «НЭСК-Электросети». Примерное время восстановления — 4–5 часов.

Вторая авария произошла в 13:45. Обесточены оказались улицы Валерия Гассия, Игнатова, Парусная, Писателя Знаменского и Кружевная. Без электричества остались 8 тыс. человек, из которых 2660 — дети. Бригада «Югстрой-Электросеть» планирует провести ремонт за 4–5 часов.