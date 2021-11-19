В России расширили и продлили антиковидные ограничения до 2024 года

Новые антиковидные правила будут действовать до 1 января 2024 года по всей России

Теперь тесты на коронавирус обязательно должны сдавать все пациенты с диагнозом ОРВИ и грипп, а также взрослые и дети, экстренно поступающие в стационар.

Роспотребнадзор продлил санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса до 1 января 2024 года. Кроме того, в них появились некоторые изменения.

Полностью вакцинированные или переболевшие коронавирусом в течение полугода могут не находиться на двухнедельном карантине в случае контакта с заболевшим.

Кроме того, утвердили новые сроки доставки тестов на Covid-19. Для исследования в лаборатории они не должны превышать 24 часов с с момента отбора.

Как писали Юга.ру, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 19 ноября сообщил, что с понедельника вход в ТЦ на территории всего края, а так в магазины и спортзалы будет возможен только с QR-кодом, справкой о медотводе или перенесенном заболевании. Ограничения ввели до 18 января 2022 года.