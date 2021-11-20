В России объявили иноагентами «Честные выборы» и «Иркутский союз библиофилов»

Вечером 19 ноября Минюст дополнил реестр СМИ-иноагентов и включил в него две организации. Обе связаны с движением «Голос»*

На сайте Минюста появилось сообщение о расширении списка СМИ-иноагентов двумя юрлицами. В этот раз в реестр попали Фонд развития книжной культуры «Иркутский союз библиофилов» и ООО «Честные выборы».

Фонд «Иркутский союз библиофилов» был создан Алексеем Петровым, который ранее был внесен в список СМИ-иноагентов как физлицо.

ООО «Честные выборы» организовали 18 членов движения «Голос»*: Аркадий Любарев, Владимир Жилкин, Владимир Жилинский, София Иванова, Инна Карезина, Полина Костылева, Александр Лютов, Илья Пигалкин, Михаил Тихонов, Артем Важенков, Александр Грезев, Андрей Гусев, Владимир Егоров, Вероника Каткова, Екатерина Кильтау, Виталий Ковин, Алексей Петров, Сергей Пискунов. Все они 29 сентября были включены в реестр как физлица.

«В данном случае речь идет о добросовестном выполнении указанными физическими лицами требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности», — говорится в сообщении Минюста.

Сопредседатель движения «Голос»* Григорий Мельконьянц уточнил в своем телеграме, что ООО «Честные выборы» действительно были вынуждены зарегистрировать 18 его коллег, после чего в Минюст было направлено уведомление.

Одним из соучредителей стал координатор «Голоса»*, историк Алексей Петров из Иркутска. Также Петров еще в 2005 году создал «Иркутский союз библиофилов».

«Фонд развития книжной культуры «Иркутский союз библиофилов», в котором Алексей Петров числится руководителем, был создан аж в 2005 году. В Минюсте не посмотрели на дату его создания и решили, что это юрлицо создано во исполнении закона о СМИ-иноагентах», — объяснил Мельконьянц.