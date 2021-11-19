Как сообщали Юга.ру, 16 ноября губернатор Кубани поддержал введение QR-кодов в транспорте и общественных местах на фоне протестов против подобных мер, проходящих по всей РФ.



19 ноября власти заявили, что с 22 ноября в Краснодарском крае без QR-кода не попасть в ТЦ, спортзалы, розничный ретейл (кроме аптек и магазинов с товарами первой необходимости) и на развлекательные мероприятия. Меры будут действовать до 18 января 2022 года. При этом вновь разрешат посещать театры, музеи и спортивные мероприятия, но только с QR-кодом, справкой о медотводе или перенесенном заболевании. Общие антиковидные ограничения в РФ продлили до 2024 года.