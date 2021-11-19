«Ростелеком» построит оптическую инфраструктуру для курорта «Мамисон» в горах Северной Осетии
«Ростелеком» начал строить оптическую инфраструктуру для горнолыжного комплекса «Мамисон» в Северной осетии
«Ростелеком» в Северной Осетии приступил к строительству оптической инфраструктуры для круглогодичного горнолыжного комплекса «Мамисон». Для развития «Цифровой экономики» в регионе «Ростелеком» проведет 2,1 км линий связи к концу года.
Курорт «Мамисон» возводят на высоте 2,9 тыс. метров в Алагирском районе республики. На территории будущего комплекса находится 47 памятников, включенных в реестр исторического наследия.
Линии связи проложат от селения Калак до селения Лисри и от селения Зарамаг до селения Нар. По словам директора Северо-Осетинского филиала «Ростелекома» Евгения Гальцева, компания уже завершила проектно-изыскательские работы и приступила к строительству волоконно-оптических линий связи. Линейная часть строительства по всем кабельным трассам почти готова, станционная часть будет готова до конца года. После этого «Ростелеком» запустит и настроит оборудование.
На территории «Мамисона» откроют кафе, рестораны и магазины, центры досуга, спортивные и лечебно-оздоровительные объекты, гостиничные комплексы. В зимнем сезоне 2023–2024 года на горном курорте заработают восемь трасс общей протяженностью около 20 км и два подъемника. Продолжительный сезон катания обеспечат ледники и большая высота над уровнем моря. Все объекты «Мамисона» планируют подключить к интернету.
«Мы ожидаем такого синергетического эффекта от «Мамисона», при котором социально-экономическое развитие получат и Северная Осетия, и соседние территории нашего региона. При этом курорт должен соответствовать лучшим мировым стандартам. Гостям будут доступны услуги связи на основе последних технологических разработок: без этого невозможно представить современный курорт», — подчеркнул министр экономического развития Северной Осетии Заур Кучиев.