«Ростелеком» запустит единую образовательную платформу в Северной Осетии

Онлайн-запись в детский сад, электронные дневники, допматериалы: в Северной Осетии появится единая образовательная платформа от «Ростелекома»

Минобрнауки Северной Осетии и «РТК-Дневник» договорились создать в республике единую цифровую образовательную платформу. Участники проекта объединят существующие региональные ИТ-решения в сфере образования и запустят новые автоматизированные информационные системы: «Комплектование ДОУ», «Дневник-ОО», «Зачисление в ОДО», «Контингент» и другие. С платформой дети и их родители получат круглосуточный доступ к оценкам, расписанию и домашним заданиям, смогут обмениваться школьными новостями, общаться в учебных чатах. Родители смогут онлайн подавать заявки на запись в школы и детсады. Школьники будут закреплять полученные знания с помощью онлайн-тренажеров и других сервисов. Педагоги — планировать учебную деятельность и проводить дистанционные уроки, экономить до 30% рабочего времени на составлении отчетности. Прозрачная система позволит органам власти комплексно оценивать качество образования и эффективно управлять сферой.