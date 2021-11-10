«Ростелеком» запустит единую образовательную платформу в Северной Осетии

Партнерский Северная Осетия

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  • © Фото с сайта pixabay.com
    © Фото с сайта pixabay.com

Онлайн-запись в детский сад, электронные дневники, допматериалы: в Северной Осетии появится единая образовательная платформа от «Ростелекома»

Минобрнауки Северной Осетии и «РТК-Дневник» договорились создать в республике единую цифровую образовательную платформу. Участники проекта объединят существующие региональные ИТ-решения в сфере образования и запустят новые автоматизированные информационные системы: «Комплектование ДОУ», «Дневник-ОО», «Зачисление в ОДО», «Контингент» и другие.

С платформой дети и их родители получат круглосуточный доступ к оценкам, расписанию и домашним заданиям, смогут обмениваться школьными новостями, общаться в учебных чатах. Родители смогут онлайн подавать заявки на запись в школы и детсады. Школьники будут закреплять полученные знания с помощью онлайн-тренажеров и других сервисов. Педагоги — планировать учебную деятельность и проводить дистанционные уроки, экономить до 30% рабочего времени на составлении отчетности. Прозрачная система позволит органам власти комплексно оценивать качество образования и эффективно управлять сферой.

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Проект реализуют за счет исполнителя, на региональный бюджет он не повлияет.

«Кроме того, за пять лет реализации проекта региональный бюджет сэкономит более 30 млн рублей на разработке платформы, ее техобслуживании и модернизации, на размещении в центре обработки данных»«, — отметил генеральный директор «РТК-Дневник» Гавриил Леви.

Согласно договору, «Ростелеком» запустит проект до конца 2021 года и затем будет поддерживать функционирование платформы.

«Важно отметить, что это первый подобный проект на Северном Кавказе и один из первых в России. Соглашение стало важным шагом для внедрения современных технологий в российские школы. Мы ожидаем значительного улучшения процесса обучения в республике», — подчеркнул замминистра образования и науки Северной Осетии Алан Аликов.

Образование Ростелеком Технологии Школа Школьники

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