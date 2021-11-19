В ТЦ, спортзалы и магазины Кубани пустят только по QR-коду

Краснодарский край

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  • © Фото Романа Грачева, unsplash.com
    © Фото Романа Грачева, unsplash.com

На Кубани с 22 ноября для посещения ТЦ, развлекательных мероприятий и спортзалов необходим QR-код. Меры будут действовать до 18 января 2022 года

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 19 ноября сообщил в своем телеграме, что с 22 ноября на Кубани будут действовать новые антиковидные ограничения. Они продлятся до 18 января 2022 года.

Посещать торговые центры, все предприятия сферы бытовых услуг, фитнес-центры, спортзалы, бассейны и магазины розничной торговли (кроме аптек и магазинов с товарами первой необходимости) с понедельника можно будет только с QR-кодом.

Также в Краснодарском крае работу возобновят театры, музеи, разрешат посещать спортивные мероприятия. Но только с QR-кодом, справкой о медотводе или перенесенном заболевании.

Отметим, что соответствующего постановления на сайте администрации Краснодарского края пока нет.

На сайте Юга.ру проводился опрос о том, когда в крае отменят QR-коды. В нем приняли участие 593 человека. Из них 60% считают, что коды не отменят никогда, 32% ответили, что в 2022 году, а 5% отдали голоса за 21 ноября.

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