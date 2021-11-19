В ТЦ, спортзалы и магазины Кубани пустят только по QR-коду

На Кубани с 22 ноября для посещения ТЦ, развлекательных мероприятий и спортзалов необходим QR-код. Меры будут действовать до 18 января 2022 года

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 19 ноября сообщил в своем телеграме, что с 22 ноября на Кубани будут действовать новые антиковидные ограничения. Они продлятся до 18 января 2022 года.

Посещать торговые центры, все предприятия сферы бытовых услуг, фитнес-центры, спортзалы, бассейны и магазины розничной торговли (кроме аптек и магазинов с товарами первой необходимости) с понедельника можно будет только с QR-кодом.