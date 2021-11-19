Участники Молодежной балетной программы вышли на сцену Большого театра
Двое стажеров Молодежной балетной программы впервые выступили с труппой Большого театра
Двое студентов Молодежной балетной программы впервые вышли на историческую сцену Большого театра. Акиб Анвар и Владимир Киреев получили роли в балете «Дочь фараона» после двух месяцев стажировки в крупнейшем театре страны.
Программу, благодаря которой молодые артисты со всей России стажируются в труппе Большого театра, запустили сам театр и компания «Ингосстрах» в декабре 2020 года. Организаторы получили и продолжают принимать сотни заявок. Самые талантливые конкурсанты прошли через два отборочных тура и выступили перед руководителем балетной труппы Большого театра Махаром Вазиевым.
Семеро лучших — пять девушек и два юноши из Москвы, Санкт-Петербурга и Самары — вошли в первую стажерскую группу проекта. Юноши уже получили шанс выйти на сцену Большого театра.
Заявку на конкурс можно подать до конца года. К участию приглашают граждан России не старше 1997 года рождения, студентов последнего курса или выпускников профиля «Хореографическое искусство, артист балета». В зависимости от уровня подготовки и личных результатов победители пройдут трех- или девятимесячную стажировку. Лучших стажеров зачислят в балетную труппу Большого театра.
«Ингосстрах» оплатит студентам дорогу в Москву и будет выплачивать стипендию во время обучения.
Разделение или раскол:
«Ингосстрах» много лет вносит свой вклад в развитие культуры по всей стране. Молодежная балетная программа дает нам возможность открыть миру новых талантливых артистов. Если раньше ребята только мечтали прикоснуться к деятельности Большого театра, то сегодня имеют все шансы стать звездами российского балета. От имени нашей компании желаю им удачи и больших творческих побед!» — поделился генеральный директор компании «Ингосстрах» Андрей Ларкин.
«Ингосстрах» и Большой театр сотрудничают много лет, вместе они реализовали значимые для отечественной и мировой культуры проекты. Некоторые из них поддерживал промышленник и общественный деятель Олег Дерипаска. В 2019 году «Ингосстрах» стал генеральным спонсором театра.