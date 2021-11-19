Участники Молодежной балетной программы вышли на сцену Большого театра

Двое студентов Молодежной балетной программы впервые вышли на историческую сцену Большого театра. Акиб Анвар и Владимир Киреев получили роли в балете «Дочь фараона» после двух месяцев стажировки в крупнейшем театре страны.

Программу, благодаря которой молодые артисты со всей России стажируются в труппе Большого театра, запустили сам театр и компания «Ингосстрах» в декабре 2020 года. Организаторы получили и продолжают принимать сотни заявок. Самые талантливые конкурсанты прошли через два отборочных тура и выступили перед руководителем балетной труппы Большого театра Махаром Вазиевым.

Семеро лучших — пять девушек и два юноши из Москвы, Санкт-Петербурга и Самары — вошли в первую стажерскую группу проекта. Юноши уже получили шанс выйти на сцену Большого театра.

Заявку на конкурс можно подать до конца года. К участию приглашают граждан России не старше 1997 года рождения, студентов последнего курса или выпускников профиля «Хореографическое искусство, артист балета». В зависимости от уровня подготовки и личных результатов победители пройдут трех- или девятимесячную стажировку. Лучших стажеров зачислят в балетную труппу Большого театра.

«Ингосстрах» оплатит студентам дорогу в Москву и будет выплачивать стипендию во время обучения.