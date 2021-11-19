Жители поселка Знаменского пожаловались, что у них нет электричества уже больше суток
В Знаменском 20 ноября жители пришли к офису застройщика из-за того, что в поселке нет электричества больше 30 часов
В телеграм-канале «Туподар Краснодар» 20 ноября написали, что в Знаменском люди пришли бунтовать к фосу застройщика из-за отсутствия электричества в домах.
«Мы мёрзнем, люди вышли на забастовку к офису управляющей компании. Председатель Ухов не выходит на связь, скрывается от народа, правоохранительнын органы тоже не могут его найти. Службы электроэнергии говорят что поломка устранена, но света нет и мы вас не обслуживаем», — написал автор поста.
По словам жителе поселка, электроэнергии нет больше 30 часов. В инстаграме ЕДДС Краснодара сообщили, что сообщение об отключении поступило в 00:15 от главного инженера ООО «Экстэх». Без света остались 3 тыс. человек, из которых 1 тыс. — дети.
Причиной аварии назвали повреждение на высоковольтной линии и отключение масляного выключателя ПС ПТФ-3.
В ЕДДС не уточнили время восстановления электроснабждения, отметив, что нагрузка будет подаваться поэтапно.
В комментариях к посту «Туподар Краснодар» написал, что электричество отключила компания «Россети» по причине технических работ. Плановый срок проведения был с 6:00 до 18:00 18 ноября, но затем время продлили до 22:00.
Как писали Юга.ру, днем 18 ноября в Краснодаре без света оказались 1 тыс. 900 человек. Причиной отключения электричества стала авария.
Обновление: в пресс-службе администрации Краснодара сообщили, что в 00:00 18 ноября в Знаменском произошла авария на электросетях, в 3:00 её устранили. С 06:30 до 21:10 этого же дня ПАО «Россети Кубани» выполнили плановые работы. Без электроэнергии на время работ остались 430 частных домов (3000 жителей). В 21:30 все дома были запитаны, однако в 00.15 снова произошло аварийное отключение электроэнергии. В 3:00 19 ноября свет вернулся в 280 домов, ещё 150 домов запитают веерным способом в течение сегодняшнего дня.