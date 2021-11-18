В Краснодаре остались без электричества почти 2 тыс. человек
Днем 18 ноября в Краснодаре отключили электричество в Прикубанском округе
По информации ЕДДС Краснодара, 18 ноября около 14:00 электроэнергию отключили на улицах Ратной Славы, Шолохова, Российской и Очаковской. Без света остались 1900 человек, из которых 630 — дети.
Причиной этому стало повреждение высоковольтной линии. В результате отключили 15 трансформаторных подстанций. На месте работают бригады АО «НЭСК-Электросети». Ориентировочное время восстановления — 2–3 часа.
Как писали Юга.ру, 12 ноября без света остались жители Пашковского микрорайона. Там из-за аварии отключили электричество на 14 улицах.
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