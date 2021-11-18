В Краснодарском крае новым министром спорта назначили чемпиона мира по универсальному бою
Новым министром спорта Кубани стал чемпион мира по универсальному бою Серафим Тимченко
Напомним, ранее пост министра спорта занимал Алексей Чернов. Он ушел с должности 17 августа и стал советником губернатора края по вопросам развития физической культуры и спорта.
В пресс-службе краевой администрации 18 ноября сообщили, что новым министром стал Серафим Тимченко.
Новый минспорта отметил, что среди основных приоритетов его работы — продвижение проекта «Самбо в школу» и развитие системы спортивных единоборств.
Кто такой Серафим Тимченко?
Тимченко родился в 1980 году в Усть-Лабинске. После школы он поступил в Академию права и управления Министерства юстиции Российской Федерации Рязани, на факультет психологии. С 1997 года он служил в органах внутренних дел России. Окончил службу в звании майора внутренней службы.
С 2005 по 2006 года Серафим Тимченко проходил профессиональную переподготовку в КубГАУ по направлению «Финансы и кредит».
С 2014 года занимал должность Генерального директора ООО «Краснодарчай».
В 2017 году Тимченко вошел в список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края VI созыва. Член партии «Единая Россия».
Кроме того, новый министр профессионально занимается единоборствами и активно ведет инстаграм. Он чемпион России и мира по универсальному бою, победитель всероссийских соревнований по рукопашному бою, призер международных турниров, чемпионатов среди сотрудников органов безопасности и правопорядка.