В Краснодарском крае новым министром спорта назначили чемпиона мира по универсальному бою

Краснодарский край

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  • Серафим Тимченко © Фото из инстаграма instagram.com/serafimtimchenko
    Серафим Тимченко © Фото из инстаграма instagram.com/serafimtimchenko

Новым министром спорта Кубани стал чемпион мира по универсальному бою Серафим Тимченко

Напомним, ранее пост министра спорта занимал Алексей Чернов. Он ушел с должности 17 августа и стал советником губернатора края по вопросам развития физической культуры и спорта.

В пресс-службе краевой администрации 18 ноября сообщили, что новым министром стал Серафим Тимченко. 

Новый минспорта отметил, что среди основных приоритетов его работы — продвижение проекта «Самбо в школу» и развитие системы спортивных единоборств.

Кто такой Серафим Тимченко?

Тимченко родился в 1980 году в Усть-Лабинске. После школы он поступил в Академию права и управления Министерства юстиции Российской Федерации Рязани, на факультет психологии. С 1997 года он служил в органах внутренних дел России. Окончил службу в звании майора внутренней службы.

С 2005 по 2006 года Серафим Тимченко проходил профессиональную переподготовку в КубГАУ по направлению «Финансы и кредит». 

С 2014 года занимал должность Генерального директора ООО «Краснодарчай».

В 2017 году Тимченко вошел в список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края VI созыва. Член партии «Единая Россия».

Кроме того, новый министр профессионально занимается единоборствами и активно ведет инстаграм. Он чемпион России и мира по универсальному бою, победитель всероссийских соревнований по рукопашному бою, призер международных турниров, чемпионатов среди сотрудников органов безопасности и правопорядка.

Кадровые перестановки Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края

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