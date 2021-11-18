В Краснодарском крае новым министром спорта назначили чемпиона мира по универсальному бою

Новым министром спорта Кубани стал чемпион мира по универсальному бою Серафим Тимченко

Напомним, ранее пост министра спорта занимал Алексей Чернов. Он ушел с должности 17 августа и стал советником губернатора края по вопросам развития физической культуры и спорта.

В пресс-службе краевой администрации 18 ноября сообщили, что новым министром стал Серафим Тимченко.

Новый минспорта отметил, что среди основных приоритетов его работы — продвижение проекта «Самбо в школу» и развитие системы спортивных единоборств.