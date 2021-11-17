В Заксобрании обсудили, готовы ли дороги Кубани к зиме

В Краснодарском крае к зиме заготовили более 80 тыс. тонн песка, технической соли и противогололедных смесей

17 ноября на заседании Заксобрания Краснодарского края обсудили состояние трасс и готовность обслуживающих организаций к зиме. Всего на Кубани будут следить за состоянием 50 тыс. км дорог. По данным краевого минтранса, контракты на очистку трасс регионального значения заключили с 19 организациями. Очищать дороги от снега и бороться с гололедом выйдет почти тысяча единиц спецтехники. К зиме заготовили 17 тыс. тонн песка, столько же противогололедных смесей и 47 тыс. тонн технической соли. Состояние федеральных трасс будут поддерживать Федеральное дорожное агенство и управление дорог «Черноморье». Представители организаций рассказали депутатам, что на обслуживание дорожной сети Краснодарского края сейчас выделяют недостаточно средств.

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Председатель Заксобрания Юрий Бурлачко отметил, что в регионе всегда уделяли пристальное внимание подготовке дорог к зиме, начиная ее гораздо раньше наступления холодов. «Тем не менее мы неоднократно сталкивались с тем, что при снежных заносах и гололеде последствия стихии устраняются не так оперативно, как того требует ситуация. Причем происходит это не только в отдаленных населенных пунктах, но и в Краснодаре. Мы должны понимать, что со второй половины ноября погодные форс-мажоры могут случиться в любой момент. Поэтому нельзя допускать рассинхронизации в действиях коммунальных служб, нарушать транспортную логистику. Ведь уже были случаи, когда техника находилась в одном районе, а склады с пескосоляной смесью — в другом. И спецтранспорт в итоге перебрасывался по скользким трассам в пункт назначения несколько часов», — подчеркнул председатель ЗСК Юрий Бурлачко. Также он напомнил о необходимости соблюдать нормативы расхода материалов, предназначенных для обработки дорог.

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