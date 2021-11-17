В середине октября школьники РФ массово переименовывали школы в Google-картах. Ряд названий не исправлен до сих пор

Волна подобных переименований достигла пика в декабре 2018 года, когда во всех городах-миллионниках многие учреждения получили имя американского стриптизера Рикардо Милоса. Тогда учащиеся использовали функцию, позволяющую редактировать названия объектов. В случае непопулярных достопримечательностей изменения могли не проверяться сервисом и почти сразу отображаться у всех пользователей.



В этом году флешмоб запустили в Тик-Токе, на этот раз школьники не только исправляли имеющиеся объекты, но и создавали новые. Поэтому некоторые альтернативные названия остаются в картах уже больше месяца, тогда как раньше сотрудникам Google удавалось возвращать оригиналы гораздо быстрее.

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Например, у здания лицея № 4 на улице Бургасской, также известного как «МАОУ МО город Краснодар Лицей № 4 имени 57-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона противовоздушной обороны», появилась дополнительная отметка с названием «Школа № 993 имени Пуджа». Это один из популярных героев онлайн-игры Dota 2.



Среди до сих пор отображаемых обычных переименований — гимназия № 36 на Красноармейской, исправленная на «школу № 36 имени армянского вайба». При этом в карточке объекта есть ссылка на официальный сайт учреждения и телефон-факс. На вопрос редактора Юга.ру о том, актуальный ли это номер, в гимназии ответили, что это конфиденциальная информация. Узнав, что номер факса указан на сайте гимназии и картах, сотрудница бросила трубку со словами «Тогда зачем вы звоните?»

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