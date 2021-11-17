Мэрия Анапы заберет 25 участков, незаконно ставших частной собственностью

Анапский районный суд признал, что 25 участков на Большом Утрише не могут находиться в частной собственности. Участки на береговой полосе Черного моря в районе Змеиного озера — земли общего пользования, они должны быть в собственности муниципалитета.

В 2010 году эти участки перешли в собственность юрлица по решению суда. Позже его обжаловали в Верховном суде, где установили незаконность отчуждения земель муниципалитета в частную собственность. Мэрия Анапы обратилась с исковым заявлением к физлицам, которые после переуступок стали собственниками участков, и выиграла в суде первой инстанции.