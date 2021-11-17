Мэрия Анапы заберет 25 участков, незаконно ставших частной собственностью

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы администрации Анапы
    © Фото пресс-службы администрации Анапы

Анапский районный суд вернул муниципалитету 25 участков на Большом Утрише

Анапский районный суд признал, что 25 участков на Большом Утрише не могут находиться в частной собственности. Участки на береговой полосе Черного моря в районе Змеиного озера — земли общего пользования, они должны быть в собственности муниципалитета.

В 2010 году эти участки перешли в собственность юрлица по решению суда. Позже его обжаловали в Верховном суде, где установили незаконность отчуждения земель муниципалитета в частную собственность. Мэрия Анапы обратилась с исковым заявлением к физлицам, которые после переуступок стали собственниками участков, и выиграла в суде первой инстанции.

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Напомним, в июле 2020 года губернатор Вениамин Кондратьев посетил Анапу и остался недоволен ситуацией с самостроями. В апреле мэрия Анапы рассказала об успехах градостроительного совета. А в мае суд решил не сносить гостиницу на дюнах, построенную с нарушениями.

Как писали Юга.ру, в рамках нацпроекта в Анапе построят туркластер «Новая Анапа» за 250 млрд рублей.

Анапа Суд

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