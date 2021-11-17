Мэрия Анапы заберет 25 участков, незаконно ставших частной собственностью
Анапский районный суд вернул муниципалитету 25 участков на Большом Утрише
Анапский районный суд признал, что 25 участков на Большом Утрише не могут находиться в частной собственности. Участки на береговой полосе Черного моря в районе Змеиного озера — земли общего пользования, они должны быть в собственности муниципалитета.
В 2010 году эти участки перешли в собственность юрлица по решению суда. Позже его обжаловали в Верховном суде, где установили незаконность отчуждения земель муниципалитета в частную собственность. Мэрия Анапы обратилась с исковым заявлением к физлицам, которые после переуступок стали собственниками участков, и выиграла в суде первой инстанции.
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Напомним, в июле 2020 года губернатор Вениамин Кондратьев посетил Анапу и остался недоволен ситуацией с самостроями. В апреле мэрия Анапы рассказала об успехах градостроительного совета. А в мае суд решил не сносить гостиницу на дюнах, построенную с нарушениями.
Как писали Юга.ру, в рамках нацпроекта в Анапе построят туркластер «Новая Анапа» за 250 млрд рублей.