На Кубани подключили к газу 3,6 тыс. домов по программе догазификации

Партнерский Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодарском крае подвели газ к 3,6 тыс. домов в 39 районах по программе догазификации

В Краснодарском крае подвели газораспределительные сети к границам 3 тыс. 644 частных домовладений в 39 районах. Напомним, на Кубани первые дома по президентской программе догазификации подключили к газу в сентябре. До конца года «Газпром газораспределение Краснодар» планирует подключить еще 5 тыс. домов.

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Всего газовая компания получила 27 тыс. 426 заявок на участие в программе.

«Наша задача — исполнить поручение президента в срок, вовремя завершить догазификацию региона. Поэтому мы взаимодействуем с главами муниципальных образований и оперативно реагируем на все вопросы жителей. Ежедневно наращиваем темпы бесплатного подведения газа во всех населенных пунктах нашего большого края. Прием заявок на догазификацию продолжается», — отметил генеральный директор «Газпром газораспределение Краснодар» Алексей Руднев.

Подать заявку на подключение газа можно на сайте или в клиентских центрах «Газпром газораспределение Краснодар».

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