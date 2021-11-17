На Кубани подключили к газу 3,6 тыс. домов по программе догазификации

В Краснодарском крае подвели газ к 3,6 тыс. домов в 39 районах по программе догазификации

В Краснодарском крае подвели газораспределительные сети к границам 3 тыс. 644 частных домовладений в 39 районах. Напомним, на Кубани первые дома по президентской программе догазификации подключили к газу в сентябре. До конца года «Газпром газораспределение Краснодар» планирует подключить еще 5 тыс. домов.

Всего газовая компания получила 27 тыс. 426 заявок на участие в программе.

«Наша задача — исполнить поручение президента в срок, вовремя завершить догазификацию региона. Поэтому мы взаимодействуем с главами муниципальных образований и оперативно реагируем на все вопросы жителей. Ежедневно наращиваем темпы бесплатного подведения газа во всех населенных пунктах нашего большого края. Прием заявок на догазификацию продолжается», — отметил генеральный директор «Газпром газораспределение Краснодар» Алексей Руднев.

Подать заявку на подключение газа можно на сайте или в клиентских центрах «Газпром газораспределение Краснодар».